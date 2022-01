Gabriela Cristea a trecut prin momente cumplite. Vedeta s-a accidentat în vacanţă

Gabriela Cristea a plecat alături de cei dragi într-o binemeritată vacanţă pe care o aşteptau de mult timp. Prezentatoarea, soţul şi fetiţele s-au bucurat de timpul pe care l-au petrecut împreună, însă din nefericire, bruneta a trecut printr-un episod neplăcut. Vedeta s-a accidentat destul de rău şi a fost nevoită să apeleze la tratament pentru a se vindeca.

Gabriela Cristea a dezvăluit prin ce a trecut pe reţelele de socializare. Soţia lui Tavi Clonda obişnuieşte să îşi ţină fanii la curent cu activităţile pe care le desfăşoară, fie ca este vorba de lucruri pozitive sau negative. De această dată, vedeta le-a povestit celor care o urmăresc despre un moment dificil care a reuşit să o sperie destul de tare.

CITEŞTE ŞI: GABRIELA CRISTEA, PRINSĂ CU MINCIUNA? CE AU OBSERVAT INTERNAUȚII PE CHIPUL VEDETEI: ”ȚI-AU CRESCUT….”

Mai exact, prezentatoarea TV a explicat că își pregătise o ținută foarte elegantă pentru a merge la o sesiune de shopping alături de soțul ei, Tavi Clonda. Aceasta a accesorizat outfitul cu o pereche de pantofi cu toc, însă odată ajunsă la mall, aceasta a alunecat şi s-a lovit destul de tare.

Tavi Clonda a sărit imediat în ajutorul soţiei sale pentru a se asigura că aceasta este în afara oricărui pericol.

„Am căzut foarte nașpa in vacanța. Îmi făcusem un butuc de picior. Nu vreți sa știți cum am căzut. Avea o pereche de pantofi de fiță care aluneca foarte tare ca erau din piele. S-au strâns vreo 10 persoane când am căzut. Am o întindere de ligament, am fost vânata, pe picior, degetele.(…) Nu m-am dus la doctor, l-am sunat pe medicul nostru online. Sunt pe antiinflamatoare. In mod normal trebuia sa ma duc la fizioterapie dar cine are timp? Lasă că îmi trece așa cu grijă.”, a declarat Gabriela Cristea în cadrul unei emisiuni TV.

Ce spune Tavi Clonda, despre viața de familie

Cum lucrurile nu pot să fie mereu roz, Tavi Clonda a dezvăluit și motivele pentru care între el și partenera sa de viață mai apar discuții. Se pare că de obicei problemele pleacă de la treburile casnice și responsabilitățile fiecăruia.

„Discuțiile pornesc de la lucruri ce țin de organizare în casă. Când nu avem prea mult ajutor, chiar spre deloc, atunci e normal să apară. Pentru că am vrea ca anumite treburi să le facă altcineva, și așa dăm vina unul pe altul.

De cele mai multe ori, eu cedez, dar depinde de situație.Și Gabriela mai cedează. Și eu le mai am pe ale mele, și atunci mai trebuie să renunțe și ea. Dar ea are un alt mod, ea tace, eu mă manifest”, a mai spus Tavi Clonda.

Sursă foto: Arhivă Cancan