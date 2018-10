Maria Constantin și-a asumat noul iubit! E un cunoscut fotbalist

Maria Constantin a trecut peste divorțul răsunător de Marcel Toader și se simte pregătită pentru o nouă poveste de dragoste. N-o spunem noi, ci imaginile pe care CANCAN.RO, site-ul nr 1 din România, le-a realizat duminică seara, iar protagoniștii sunt Maria Constantin și noul ei iubit, Dacian Varga. Citește și: Maria Constantin, luată la palme în Delta Dunării

Dovada că cei doi formează cel mai nou cuplu din showbiz este cât se poate de clară, Maria Constantin și-a făcut apariția alături de fostul fotbalist, ținându-se de mână, la o nuntă. Blondina și-a asumat prima relație după despărțirea scandaloasă de Marcel Toader și a decis că este momentul potrivit să facă publică relația cu Dacian Varga. Vezi și: Imagini necenzurate cu Maria Constantin pe plajă

Să sperăm că această nouă iubire va fi cu noroc pentru Maria Constantin, deoarece nu prea a avut, până acum, noroc în dragoste. A trecut prin două căsnicii, care s-au terminat cu scandal. Interpreta de muzică populară a fost măritată cu Ciprian Tapotă și Marcel Toader. Nu s-a despărțit de niciun bărbat în liniște. (Angajează-te și câștiga 10.000$ lunar!)

Interpreta de muzică populară susține, însă, că a făcut tot posibilul să-și salveze căsniciile. Din păcate pentru ea nu a reușit. ”Eu cred că m-am străduit și am tras foarte mult de aceste două căsnicii. Nu regret nimic, cred că pentru fiecare om este un destin. Se spune că Dumnezeu îi dă omului cât poate să ducă. Iar eu am dus mult. Cred că eu personal am greșit dăruind foarte mult. Sunt foarte implicată în momentul în care eu iubesc”, a spus Maria Constantin.

Cătălin Cazacu a ”atentat” la Maria Constantin!

Maria Constantin și Cătălin Cazacu au petrecut în Nuba, unul dintre cele mai luxoase cluburi din zona de nord a Capitalei, acolo unde aceștia au ieșit să petreacă alături de câțiva prieteni. Îmbrăcați lejer și cu bun gust, cei doi au ales, contrar așteptărilor, să se așeze la barul localului, și nu să stea la o masă, așa cum procedează majoritatea vedetelor merg în Nuba. La un moment dat, când distracția era în toi, în jurul orei 3 dimineața, Cătălin Cazacu și-a arătat deschis sentimentele față de frumoasa artistă. Fără prea mari menajamente și fără să-i pese de ochii curioșilor, sportivul a îmbrățișat-o călduros pe senzuală blondină. (Vezi AICI imaginile)

La rândul ei, Maria Constantin a răspuns cu însuflețire la gestul făcut de Cătălin Cazacu. Cei doi au rămas lipiți unul de celălalt preț de câteva minute. Mai mult decât atât, în momentul în care Maria a început să se miște pe ritmurile muzicii, Cătălin a părut de-a dreptul fermecat. Cu greu a putut să-și ia ochii de la senzuala artista.

Maria Constantin: “Morții cu morții, viii cu viii!”

Maria Constantin și Marcel Toader s-au despărțit cu scandal, iar în clipa de față nu-și mai vorbesc. Nici măcar nu se salută atunci când se întâlnesc. Cei doi s-au intersectat, în urmă cu ceva timp, la un post de televiziune, însă s-au comportat ca și cum nu s-ar cunoaște. “E un subiect destul de… tardiv, trecut. Morţii cu morţii, viii cu viii. Eu sunt un om cu educaţie şi ştiu să salut, însă sunt anumite lucruri care s-au spus despre mine şi neadevărate. Pentru mine cea mai importantă este familia”, a spus Maria Constantin.

Marcel Toader şi Maria Constantin se căsătoreau în toamna anului 2015, după mai bine de doi ani de relaţie. Ei au avut parte de o nuntă ca în poveşti, petrecerea fiind organizată la Clubul Diplomaţilor. Naşii de cununie au fost Silviu Prigoană şi actuala sa soţie, Mihaela. Silviu Prigoană le-a îndeplinit dorinţa finilor de a fi îmbrăcat în costum popular la nunta lor.