Maria Constantin a vorbit despre căsătorie. Are un nou iubit? “Nu știu dacă…”

Maria Constantin a vorbit despre vacanța pe care a petrecut-o în Italia, ocazie cu care a dat de înțeles că ar avea un iubit, după despărțirea de Marcel Toader. Interpreta de muzică populară nu a oferit, însă, detalii despre presupusa relație și a preferat să lase totul în suspans.

„Am stat doar cateva zile pentru ca am fost singura si am zis sa nu ma plictisesc. A fost o aventura, de fapt! Am vrut sa experimentez si o vacanta de una singura. Voiam de mult timp sa fac asta. Cand mai mergi cu prietenii, trebuie sa iti faci programul si dupa ei.

Am fost singura in vacanta. Asta inseamna libertate. M-am simtit foarte bine, m-am regasit, mi-am facut ordine in ganduri, am ascultat muzica, m-am relaxat. Daca nici mafiotii nu m-au furat, nu ma mai fura nimeni. M-am dus singura pentru ca voiam sa vizitez Sicilia. Cea mai frumoasa destinatie: Sicilia. M-am decis cu trei zile inainte, am facut rezervarile si am plecat.

Nu stiu daca ma mai gandesc la nunta. Acum as spune nu, e totul prea recent, nu cred ca as putea face pasul asta acum. Dar la o relatie normal ca ma gandesc, e acolo cineva„, a declarat Maria Constantin.