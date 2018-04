După moartea Stelei Popescu, care s-a stins din viață anul trecut, la 81 de ani, celebra farmacie cu care actrița avea un contract de imagine de ani buni și-a retras toate reclamele. Au dispărut chiar și afișele stradale, implicit și cele cu Alexandru Arșinel, partenerul de scenă al regretatei artiste. Maria Dragomiroiu este noua vedetă a celebrei farmacii.

Pe posturile TV au rămas doar Nico și Adrian Enache. Cristi Simion l-a înlocuit pe Arșinel, iar Maria Dragomiroiu pe Stela Popescu. În ultimele patru zile, pe cele mai multe posturi tv au apărut reclame cu celebra cântăreață de muzică populară în prim-plan.

Ce spune Maria Dragomiroiu despre reclama în care apare

„În 20 de ani nu am refuzat nici o ofertă. Din contră, am spus de fiecare dată că, având părul lung, aş fi cea mai în măsură să fac reclamă la produse de îngrijire pentru păr, de la şampoane, până la vopsea. Dar am primit oferte să fac reclamă unui lanţ de magazine, care promova ideea de a mânca sănătos şi româneşte. Iar acum am primit propunerea de a face reclamă, în perioada de Paşte, pentru farmacie. Este un proiect foarte frumos, suntem la început, aşa au hotărât ei şi eu am fost de acord.

Ne vom mai întâlni după Paşte şi vedem dacă vom mai continua. Am fost bucuroasă şi onorată că am fost aleasă şi sper să fie un contract de lungă durată. Ei au ales cântecul meu şi au hotărât să facă altceva decât a fost până acum, ceva pentru sufletul şi inima românilor de pretutindeni. Iar eu am răspuns cu toată inima şi a ieşit ceva foarte frumos, căci am primit zeci de telefoane cu felicitări de la prieteni şi cunoscuţi”, a povestit Maria Dragomiroiu pentru click.ro.