Maria Ghinea a trăit o traumă de nedescris. Artista a fost împuşcată în cap de soţ

În vârstă de 50 de ani, Maria Ghinea se numără printre cele mai apreciate cântărețe de muzică populară din zona Olteniei. Puțini sunt aceia care știu că, în trecut, ea a trăit o traumă de nedescris: a fost împuşcată în cap de soţ. Incidentul șocant s-a petrecut când artista a decis să divorțeze de bărbatul care își transformase iubirea pentru ea în gelozie și violență. În prezent, vedeta este fericită pe toate planurile, însă, momentele de teroare prin care a trecut o mai răscolesc din când în când.

După un mariaj eșuat și pe când avea 22 de ani, Maria Ghinea a cunoscut un bărbat care era cu 20 de ani mai mare. Artista de muzică populară s-a îndrăgostit de el și visa pe atunci să îmbătrânească împreună, însă, la scurt timp, ea și-a dat seama că partenerul ei, care mai fusese căsătorit de opt ori, avea un comportament violent și era foarte gelos. Cu toate acestea, solista a trăit alături de el timp de opt ani… opt ani de coșmar. Ea nu a mai putut îndura chinurile la care era supusă de soțul său, astfel că a cerut ajutorul unui avocat ca să divorțeze. Bărbatul nu a putut suporta acest gând și a împuşcat-o în cap cu un pistol pe care îl ţinea ascuns.

Scenele înfiorătoare s-au petrecut sub privirile fiului cel mic al Mariei Ghinea, care avea pe atunci doar cinci anișori. În urma incidentului cumplit, interpreta de muzică populară a pierdut patru litri de sânge, iar medicii i-a fost extirpat un fragment de opt centimetri din creier. Timp de trei luni, ea nu a putut să vorbească sau să se mişte. În mod miraculos, apoi, artista şi-a revenit şi a continuat să-şi crească cei doi băieţi.

“Nu am rămas în spital pentru că simţeam că mor acolo. (…) Am stat acasă şi cum să spun… nimic nu te poate ajuta în lumea asta şi nimic nu îţi poate da mai multă putere decât copiii. Dragoş avea 5 ani şi jumătate şi Alexandru 13. Când stăteau unul în stânga şi unul în dreapta îmi spuneau: «Ridică-te, mami, că te vom ajuta noi şi te vom sprijini». Eu care nu puteam vorbi, decât scriam, îi spuneam lui Dumnezeu: «Doamne, poate că eu am greşit, poate că nu am ştiut cum să aleg, dar gândeşte-te la copiii mei. Ce s-ar întâmpla cu ei dacă nu aş fi eu şi dacă eu sunt vinovată, pentru ei ajută-mă să mă ridic». Am stat trei luni. (…) Eu nu l-am văzut pe Dumnezeu, dar i-am simţit prezenţa în fiecare moment al vieţii mele când simţeam că nu mai pot, când simţeam că sunt prăbuşită”, a povestit artista într-un interviu oferit în trecut.

În 2012, fostul soț al cântăreței de muzică populară Maria Ghinea, sârbul Dragisa Kodikic, a descris momentul în care și-a împușcat soția în cap. În prezent, îndrăgita artistă este fericită, se simte o femeie împlinită și are un nepoțel care va împlini 7 ani în noiembrie.