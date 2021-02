Maria Ilioiu, mutilată la opt luni de la intervenția estetică. Fosta ispită de la „Insula Iubirii” s-a demachiat în direct “Sunt foarte revoltată”

Maria Ilioiu se confruntă cu anxietate și depresie, de când nu se mai regăsește în propria piele. Fosta ispită de la „Insula iubirii” trece printr-o dramă de vara trecută, când a mers la un medic estetician pentru o intervenție și a rămas cu răni nevindecabile.

Roșcata susține că a fost mutilată de respectivul medic. De altfel, nu este prima dată când ea vine și povestește public despre această suferință. Încă din urmă cu opt luni a depus plângere pe numele medicului, însă Maria spune că nici până la ora actuală poliția nu s-a sesizat în vreun fel.

”Am fost la Poliție, am făcut plângere, au trecut 5 luni, iar autoritățile române nici măcar nu au binevoit de a lua niște declarații sau să verifice profesia acestui individ. Eu nici după 8 luni, nu știu dacă acest om este medic sau nu, dacă este îndreptățit să facă această procedură. Eu am rămas cu cicatrici pe față și vreau să vă demonstrez că nu mint și sincer sunt foarte revoltată, pentru că nu înțeleg de ce autoritățile române permit asemenea lucruri”, a declarat fosta ispită la Antena Stars.

VEZI ȘI: A fost eliminată de la ”Bravo ai stil! Celebrities”, iar acum Maria Ilioiu face dezvăluiri uluitoare despre show: ”Au tăiat la montaj un moment în care…”

Maria Ilioiu s-a demachiat, în direct, la televizor

Maria Ilioiu spune că tenul a ars în proporție de 80%.

”Vreau să vă arăt ce este sub acest fond de ten, care slavă Domnului că mă ajută și mă salvează și pot totuși să ies din casă. Am noroc că arată cât de cât bine, față de cum am arătat eu acum 8 luni. Uitați cât de roșie sunt. Deci, uitați! În momentul în care ridic pielea, rămâne ca și cum a fost bătătorită. Plus că este roșie! Nu am decât să bag un laser. Ia uitați cum arăt!”, a mai adăugat Maria Ilioiu în timp ce se demachia.