Maria Ionescu a fost găsită fără suflare după ce s-a certat cu soțul ei în timpul unei călătorii prin Italia. Ce s-a întâmplat cu românca de 66 de ani

Maria Ionescu a fost găsită fără suflare după ce s-a certat cu soțul ei în timpul unei călătorii prin Italia. Ce s-a întâmplat cu românca de 66 de ani
sursă foto: Pixabay/ social media
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Maria Ionescu avea 66 de ani și era originară din Mottola, orașul în care se întorcea împreună cu soțul ei după o călătorie la Rimini, unde locuiește fiul cuplului. Bărbatul și-a continuat călătoria fără ea, pentru ca apoi să anunțe dispariția acesteia.

În ziua tragediei, românca se întorcea de la fiul ei, care locuiește în Rimini. Aceasta era alături de soțul ei, iar pe drum s-ar fi oprit într-o zonă de servicii de pe autostrada A14, în dreptul comunei Mottola. Din primele informații, între ea și bărbar ar fi izbucnit o ceartă spontană în timpul popasului și ea a plecat. Apoi, bărbatul și-a continuat drumul fără soția sa.

Dispariția româncei a fost semnalată abia când bărbatul a ajuns acasă, câteva ore mai târziu. Împrejurările în care Maria Ionescu s-a despărțit de soțul ei au trezit suspiciunile autorităților, care încearcă acum să stabilească ce traseu ar fi putut urma femeia după ce a fost lăsată în urmă.

Maria Ionescu a fost găsită moartă în Italia

Căutările s-au încheiat tragic în dimineața zilei de joi, 15 octombrie, când trupul neînsuflețit al Mariei Ionescu a fost descoperit într-o livadă de măslini în apropiere de Francavilla al Mare, în provincia Chieti. Alarma ar fi fost dată de proprietarul unei pensiuni din zonă. Românca a fost găsită într-un loc dificil de accesat, spânzurată de un măslin, cu ajutorul unei sârme. Un detaliu care ridică anumite semne de întrebare este faptul că femeia nu avea asupra sa telefonul mobil.

Trupul neînsuflețit a fost transportat la spitalul din Chieti, unde a fost dispusă efectuarea autopsiei. Rezultatele medico-legale sunt așteptate să clarifice cauza decesului și să ofere indicii importante pentru anchetă. Anchetatorii i-au audiat atât pe fiul, cât și pe soțul acesteia. Rămâne de clarificat ce s-a întâmplat între oprirea la popasul de pe autostradă și momentul dispariției. Forțele de ordine verifică, de asemenea, declarația soțului, în încercarea de a-i reconstitui traseul.

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