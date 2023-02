Maria Lungu, destăinuiri din culisele relației cu Mircea Eremia. Fosta concurentă „Survivor” s-ar întoarce la artist?!

Maria Lungu s-a despărțit de Mircea Eremia anul trecut, dar se pare că fosta concurentă de la „Survivor România 2023” a rămas ancorată în amintiri. Blondina încă mai speră la inima artistului, chiar și în ciuda faptului că s-a despărțit de ea într-o emisiune Tv.

Maria Lungu pare să nu fie deloc înverșunată pe faptul că fratele cunoscutei cântărețe, Alina Eremia, a luat decizia de a se despărți de ea în fața unei țări întregi, ba chiar are numai cuvinte de laudă la adresa fostului partener

Maria Lungu: „Dacă el vrea să ieșim la un suc, nu am nicio problemă cu asta”

Maria susține că Mircea este un bărbat respectuos și că a dat dovadă de educație. Blondina recunoaște că artistul nu a declarat niciodată lucruri mincinoase despre relația lor, ba chiar ar accepta să iasă cu el în oraș, dacă acesta i-ar propune.

„Mircea Eremia este unul dintre bărbații pe care eu i-am întâlnit și au dat dovadă de educație și de caracter. Chiar dacă am avut acele tatonări și am avut o relație la distanță, cum deja știe toată lumea, nu pot să zic că a spus vreodată lucruri false despre noi.

Omul a spus adevărul non-stop și asta mă face pe mine să îl respect destul de mult, pentru că eu chiar apreciez oamenii care au tupeul și curajul să spună lucrurilor pe nume. De vorbit am mai vorbit pe Instagram, pe WhatsApp, nu am vorbit cât am fost în emisiune la “Survivor” pentru că nu aveam telefoane, însă dacă el vrea să ieșim la un suc nu am nicio problemă cu asta”, a declarat Maria Lungu pentru Click.ro

Mircea Eremia: „Sunt fericit pentru ea”

La rândul său, Mircea Eremia a dat câteva declarații despre evoluția fostei sale iubite din competiția „Survivor România 2023” și susținea, înainte ca aceasta să părăsească concursul, că este mândru de ea și nu exclude varianta de a fi din nou împreună sau de a deveni amici.

„Îi doresc să își depășească limitele, dar s-a văzut deja că poate, este o femeie puternică, a demonstrat asta până acum. Și îi mai doresc să aibă puterea să treacă peste toate probele concursului cu brio și cred că o reușească. Sunt fericit pentru ea, unde a ajuns acum pentru că știu că și-a dorit acest lucru. Nu știu dacă ne vom împăca după ce o să vină de la Survivor, dar de ieșit la un suc, ca doi prieteni, merge, de ce nu?”, a mărturisit Mircea Eremia, potrivit aceleiași surse.