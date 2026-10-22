Maria Tebieș, „mărul discordiei” dintre Romeo Vasiloni și Meko: „Nu o mai vreau pe ea, iar pe el îl bat”

Maria Tebieș, "mărul discordiei" dintre Romeo Vasiloni și Meko: "Nu o mai vreau pe ea, iar pe el îl bat"
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Misterul a fost elucidat! După ce Romeo Vasiloni și Meko s-au certat, în direct, pentru o femeie, ba chiar s-au și provocat reciproc în RXF, am aflat cine este domnișoara care le-a sucit mințile. Invitatați în platoul emisiunii CANCAN pe insulă, Maria Tebieș și Romeo Vasiloni au avut un schimb de replici acid. Pentru că da, Maria, fosta ispită de la Insula Iubirii, a fost mărul discordiei dintre cei doi. 

După ce și-au declarat război în direct pentru inima Mariei Tebieș, lucrurile au luat o altă turnură. Romeo Vasiloni nu o mai vrea pe fosta ispită de la Insula Iubirii, asta deoarece s-a simțit trădat, pentru că bruneta a schimbat mai multe mesaje cu Meko. Cu toate acestea, se pare că meciul în RXF s-ar putea să aibă loc, iar cel care va câștiga, se va alege și cu fosta ispită. Emisiunea CANCAN pe insulă poate fi urmărită în fiecare luni și marți, începând cu ora 16.00, live pe canalul de YouTube CANCAN și pe TikTok

Romeo Vasiloni: „Nu o mai vreau pe Maria, după ce a vorbit cu Meko”

CANCAN.RO: Tu ai mers cu Maria la Meko, iar acolo s-a întâmplat inevitabilul. El a văzut-o și a plăcut-o.

Romeo Vasiloni: Am mers cu Maria acolo, Meko cum e el, cu vrăjeala lui, îi făcea complimente, eu i-am spus să o lase mai ușor, pentru că am venit eu cu ea. El mi-a zis că nu se bagă, apoi i-a scris.

CANCAN.RO: Dar tu i-ai răspuns lui Meko? Ai ieșit cu el?

Maria Tebieș: Da, de ce nu? Încă nu am ieșit cu el.

CANCAN.RO: Aaa, deci vrei să ieși cu el. De ce i-ai răspuns?

Romeo Vasiloni și Maria Tebieș, dispută în platoul emisiunii Cancan pe insulă

Maria Tebieș: De ce să nu-i răspund? Suntem într-o relație oficială?

CANCAN.RO: Oficializăm acum relația, în direct?

Romeo Vasiloni: Nu, nu mai vreau. Nu o mai vreau pe Maria după ce a vorbit cu Meko. Păi eu ce fac? Iau după Meko? Îl și bat, că m-a enervat. Îl bat în RXF, să vină acolo.

CANCAN.RO: Cum e să se bată, Maria, pentru tine, doi masculi feroce?

Maria Tebieș: Cine câștigă e masculul alpha.

Romeo Vasiloni: Eu m-am gândit că ei îi plac ăștia tatuați, că Meko e tatuat tot, și am început și eu. Tatuajele alea au fost, sau ai ochit și Lamborghini-ul ăla?

Maria Tebieș: Era inclus.

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