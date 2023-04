Marian Aliuță s-a pocăit, după ce și-a înșelat soția. Fostul fotbalist a pus stop escapadelor nocturne

Marian Aliuță s-a botezat și a trecut la altă religie, după ce și-a înșelat soția. Fostul fotbalist a vrut să-și repare greșelile și să dea uitării trecutul, așa că a luat această decizie care i-a schimbat cu adevărat viața.

Marian Aliuță a vrut să dea uitării trecutul, după ce și-a înșelat soția. După o viață tumultuoasă, fostul fotbalist a decis că este mai bine pentru el să-și schimbe credința, sperând că Dumnezeu îi va ierta păcatele. Acesta a trecut prin multe situații mai puțin plăcute, mai ales după ce a ieșit la iveală faptul că a călcat strâmb în căsnicia lui. A vrut să-și repare greșelile și a mers pe calea credinței. Fostul sportiv, în vârstă de 45 de ani, consideră că niciodată nu este prea târziu pentru un nou început. Acesta s-a pocăit, dar nu singur, ci cu soția lui. Aliuță s-a fotografiat cu partenera lui de viață, îmbrăcați în haine lungi, albe, iar imaginile au fost distribuite pe internet.

”Azi a mărturisit un cuget curățit de orice păcat înaintea martorilor văzuți si nevăzuți in apa botezului, așa cum Biblia ne cere sa o facem. Azi Marian si Mari Aliuta au făcut ce si Hristos a făcut, anume Botezul in Apa ca mărturie a purității. Am plâns de bucurie si am predicat cu mari emoții, știind ca botezul lor înseamnă cea mai mare minune din viata lor si cea mai mare bucurie pentru Cer”, este mesajul transmis de pastorul care i-a botezat pe cei doi, pe Facebook.

Cum își răsfață Marian Aliuță familia

Fostul fotbalist este foarte atent și grijuliu cu familia lui. Marian Aliuță i-a cumpărat fiului său un bolid de lux, care a costat nu mai puțin de 150.000 de euro. A primit o mașină scumpă și nu a avut grijă să asculte sfaturile tatălui său, așa că fiul lui Aliuță a și „comis-o” în trafic. Cu toate acestea, fostul sportiv își dorește tot ce-i mai bun pentru familia lui, iar de acum înainte nu vrea să le mai greșească cu nimic celor din jur.

