Motivul incredibil pentru care soția fotbalistului Cristian Daminuță și-a făcut cont de OnlyFans. Cum a reacționat bărbatul

Din ce în ce mai multe femei aleg să își facă un cont de OnlyFans în ultima perioadă, iar Mădălina, soția lui Cristian Daminuță, se află printre ele. Femeia a mărturisit care este motivul pentru care a optat pentru asta, dar și ce părere are soțul despre alegerea sa.

În ultima perioadă, tot mai multe femei au acceptat invitația de a postat imagini și filmulețe incendiare pe conturile de OnlyFans. De această dată, cea care a anunțat public inițiativa este actuala soție a lui Cristian Daminuță, un jucător de fotbal foarte cunoscut.

De ce s-a apucat Mădălina de OnlyFans

Se pare că Mădălina nu consideră că face niciun rău, ba din contră, este mândră de faptul că și-a făcut un cont de OnlyFans în perioada în care foarte multe femei apelează la această modă. Totuși, soția fotbalistului mărturisește că a primit o mulțime de mesaje de hate din partea oamenilor care o critică pentru alegerea făcută.

Partenera lui Cristian Daminuță este hotărâtă să posteze pe contul său de OnlyFans numai reclame sau imagini cu ea în lenjerie intimă, nicidecum poze sau videoclipuri nud. Aceasta susține că toate marile vedete de peste ocean folosesc platforma pentru a se promova, motiv pentru care nu este nimic rău în asta.

„Acum e chiar o modă cu această platformă de OnlyFans. Toată lumea cred că o și cunoaște. Nu este ceva greșit, că am început deja să primesc mesaje că, vezi, Doamne, am copii și ce exemplu le dau, dar chiar nu este nimic greșit și marile vedete au acest Only în care își postează tot felul de activități.

Chiar nu este nimic greșit. Eu acum o să postez reclame de tot felul la lenjerie intimă sau poze puțin mai picantă, dar în orice caz nimic mai mult decât trebuie”, a mărturisit Mădălina Daminuță, pentru Antena Stars.

Ce părere are Cristian despre inițiativa Mădălinei

Cristian Daminuță îi este un sprijin necondiționat femeii alături de care și-a găsit fericirea, potrivit informațiilor oferite chiar de către aceasta. Fotbalistul nu este deloc gelos, ba din contră, îi oferă tot suportul Mădălinei în inițiativa sa de a deveni populară pe OnlyFans.

„El este foarte deschis. Am noroc pentru că este înțelegător, nu are nimic împotrivă, chiar mă susține este de acord. Nu a fost nici gelos. Nu are de ce. El mă ajută în ceea ce vreau să fac și în ceea ce îmi doresc eu mai mult. (…) El mă va susține în tot ceea ce îmi doresc eu să fac”, a adăugat soția lui Cristian Daminuță.