Gimnastul Marian Drăgulescu și Corina, soția sa, au niște suflete foarte mari când vine vorba de animale. Aceștia dețin doi căței metis, ambii salvați de Marian, iar Corina are grijă săptămânal de zecile de câini de pe un câmp din Pantelimon.

„Pe Bella am găsit-o pe câmp, în Pantelimon, iar pe Benny l-am găsit la ușa apartamentului părinților mei. Ei stau la etajul opt și s-au trezit cu el la ușă. A venit singur până acolo și nu a mai vrut să plece. Când am găsit-o pe Bella, era bolnavă, avea pe corp bucăți de blană căzute, pe coadă nu mai avea blană. Am văzut-o pe acolo singură, bolnavă și am luat-o. Am crezut că are o boală de piele, dar de la alimentație i s-a tras. I-am făcut tratamentul și acum arată foarte bine. În Pantelimon, unde am găsit-o pe Bella, sunt mai mulți câini de care Corina are grijă, le duce mâncare. Am făcut și o campanie și am sterilizat 100 de câini, ceea ce s-a observat pentru că nu s-au mai înmulțit”, mărturisește Marian Drăgulescu.

A protestat în stradă după ce a fost scos din lotul pentru Europene

Marian Drăgulescu, cel mai valoros gimnast roman din ultimii ani, a protestat în stradă dupa ce a fost scos din lotul Romaniei pentru Campionatele Europene. Sportivul sustine ca vrea sa participe la turneu pe propria raspundere, semnand ca este singurul responsabil daca pateste ceva.

„VREAU SANSA LEGALA DE A PARTICIPA PE PROPRIA RASPUNDERE LA CAMPIONATUL EUROPEAN GLASGOW 2018! FRG NU MI-O ACORDA!!!

Salutare dragilor, ma confrunt cu o situatie fara precedent, in urma cu o luna si jumatate am facut o interventie chirurgicala, in tot acest timp am respectat toate protocoalele si am trecut toate testele, inclusiv la institutul de medicina sportiva. Am scrisoarea de la medicii care m-au operat, ca pot concura la Campionatele europene fara nici un risc„, a scris acesta pe un site de socializare.