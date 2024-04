Mariana Cojocaru, previziuni despre relația Oanei Radu cu Cătălin Dobrescu. De ce nu a funcționat căsnicia lor, de fapt

După 3 ani de căsătorie, Oana Radu (30 de ani) și Cătălin Dobrescu au decis să divorțeze – la finalul anului 2023. Deși se pozau ca fiind cuplul perfect, artista a vorbit despre neînțelegerile din cuplu, dar și despre ruptura de partenerul ei, ruptură care s-a produs în timp, încet, dar sigur. Astroloaga Mariana Cojocaru i-a analizat astrograma artistei și a dezvăluit că despărțirea ar fi putut fi anticipată încă de acum 4 ani, când cei doi nu erau căsătoriți.

Oana Radu s-a căsătorit cu Alexandru Dobrescu, antrenorul de fitness care a ajutat-o să slăbească peste 30 de kilograme, în anul 2020. După 3 ani de mariaj – în noiembrie 2023 – cei doi au decis să divorțeze. Despărțirea nu a fost una pașnică, cei doi fiind și acum în plin proces de divorț – la mijloc ar fi fost vorba despre amenințări, abuzuri și șantaj. Ce spune, de fapt, astrologul Mariana Cojocaru despre motivul pentru care relația celor doi nu a funcționat.

Mariana Cojocaru, previziuni sumbre pentru Oana Radu

Recent, Oana Radu a vorbit liber și asumat despre divorțul prin care trece și a scos la iveală aspecte șocante din timpul mariajului cu Alexandru Dobrescu. Astrologul Mariana Cojocaru a analizat situația Oanei Radu, situație care ar fi putut fi evitată încă de acum 4 ani – când cei doi formau un cuplu, însă nu erau căsătoriți. Dincolo de faptul că cei doi au fost implicați într-o relație toxică, incompatibilitatea dintre ei nu a fost suficient de puternică încât să rămână împreună.

„M-am uitat pe astrogramă și ea e are foarte multe planete în Săgetător, acolo e axa karmică, ea are pe casa căsătoriei problemă. La finalul anului trecut, aspectele erau atât de grele pe astrogramă, încât anunțau sfârșitul acesta, anunțau ca fiind o relație imposibilă, dar eu am luat să analizez relația lor de acum 4 ani de zile, unde lucrurile anticipau așa ceva, de aceea e atât de important ca un astrolog să-ți analizeze dinainte relația, ca să nu ajungi în această situație. Dincolo de faptul că era o relație toxică, era înscrisă ca o relație de incompatibilitate grea. Ea a încercat să se adapteze, pentru că, fiind Săgetător, are o personalitate dublă. Dacă își dorește să fie într-o relație, depune tot efortul, până în ziua Z, pentru că marcajul rămâne marcaj.”, a declarat Mariana Cojocaru, în cadrul emisiunii Exclusiv VIP, de pe Prima TV

În ceea ce privește viitorul Oanei Radu, astrologul prevede că urmează o perioadă de refacere emoțională, vindecare, transformare care o va ajuta să se mențină pe o linie de plutire, în așa fel încât să nu piardă controlul asupra vieții sale. Artista trebuie să-și îndrepte toată atenție către propria persoană și să fie foarte atentă cum își va alege viitorul partener.

„Pentru ea, urmează acum o perioadă în care trebuie să se focuseze pe vindecarea interioară. Toată deschiderea ei trebuie să vină pe ceea ce înseamnă vindecarea ei la nivelul învelișului, acolo unde e aura unui om, în așa fel încât să nu scape frâiele, are și o personalitate foarte puternică.

Am ceva îndoieli (n.r. cu privire la viitorul ei), fiecare trebuie să aibă un sortit. Ea are probleme pe casa căsătoriei, iar atunci nu orice i se potrivește, numărul e foarte restrâns, limitat, eu trebuie să văd harta unui potențial ca să pot să-mi dau seama dacă e potrivit.”, mai spune specialistul.