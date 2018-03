Mariana de la Exatlon a început să plângă când a aterizat în România! A recunoscut că nu are o casă unde să se întoarcă: „Nu știu unde să mă duc!”

Mariana de la Exatlon s-a întors săptămâna trecută în România! Experiența din Republica Dominicană a fost una emoționantă pentru ea. Fosta concurentă are o poveste de viață care i-a impresionat pe telespectatori. Mariana are un băiat adolescent pe care îl crește singură. Valentin nu a așteptat-o la aeroport, deoarece a fost nevoit să stea acasă să studieze. Pentru el, școala este foarte importantă și speră că studiind va putea ajunge cineva.

Mariana de la Exatlon a fost foarte emoționată când a aterizat în România. Războinica a plâns pe aeropotul din Otopeni și a mărturisit că nu știe dacă mai are o casă unde să se întoarcă. Motivul pentru care și-a dorit atât de tare să câștige marele premiu a fost să-și cumpere o garsioneră. Își dorea nespus de mult ca ea și fiul ei să nu mai stea pe drumuri.

„Voiam să iau garsonieră pentru mine și copilul meu!”

„Nu știu, probabil lumea a văzut că sunt mult prea sensibilă. Poate nu toți au știut că am avut tăria să alerg 246 de km în 33 de ore. Ei poate nu știu că în momentul în care plângeam pe plajă, stăteam în genunchi, o simțeam pe mamă lângă mine, m-am ridicat și gata, am spus „Capul sus”! Eu am zis că sunt Giani Kiriță în variantă feminină. Mie nu îmi place când pleacă unul de la start să fim calmi, nu…trebuie să se țipe, să ne încurajăm cu tărie.

Când am plecat, le-am zis la fiecare câte un cuvânt ce îi reprezintă, și m-am întors la ai mei și i-am îmbrățișat și le-am spus „Mâine vă mutați în casă”. Când am auzit că au câștigat casa m-am bucurat.Îi spuneam Alinei dacă l-a văzut pe Dumnezeu și mi-a spus că da, a ajutat-o. În momente în care îți e greu, trebuie să plângi, să te descarci. E bine câteodată să fii și singur. Mă doare că nu am putut rămâne până la final. Am vrut să îmi iau o garsonieră pentru mine și copilul meu, apoi am vrut să ajut niște copii bolnavi de cancer. Acum, chiar nu știu unde să mă duc. Când am plecat, doamna proprietară vânduse garsonieră și vorbisem cu nouă proprietară, dar s-a ivit Exatlonul și am zis, bă, cu Dumnezeu înainte.”, a declarat Mariana, la KanalD.