Mariana Ionescu Căpitănescu, la un pas de tragedie! Marcela Fota a privit îngrozită întreaga scenă: „Am cotul negru, am picioarele pline de tot felul de lovituri”

Mariana Ionescu Căpitănescu a trecut prin clipe groaznice în urma unui accident suferit la schi. Întregul moment a avut loc sub privirile Marcelei Fota care s-a panicat teribil, iar vacanța s-a transformat într-un adevărat calvar pentru ea.

Mariana Ionescu Căpitănescu s-a ales cu vânătăi și hematoame pe corp

Interpreta de muzică populară a plecat alături de familie într-o stațiune de munte din Bulgaria, unde a schiat. Deși artista are peste 20 de ani de experiență în acest sport, ghinionul nu a ocolit-o și a avut parte de o căzătură zdravănă. În urma accidentului, solista s-a ales cu vânătăi pe aproape tot corpul.

„Am căzut și acum de vreo câteva ori. Am cotul negru, am picioarele pline de tot felul de lovituri, hematoame. Însă, nu dau înapoi. Atunci când cazi înseamnă că încerci să-ți depășești nivelul la care schiai până atunci.

De exemplu, eu am avut obstacole din cauza cărora am căzut. Aveam viteză pe schiuri și am întâlnit o porțiune de gheață pe care nu am mai avut control și s-au dus schiurile în ce direcție s-a nimerit.

Nemaiavând control am căzut și m-am dus așa alunecând vreo câțiva metri buni. Fiica mea era în spate, s-a oprit când a văzut că am căzut și striga la mine: Mami, mami oprește-te! Din inerție mă tot duceam pe fund” , a povestit Mariana Ionescu Căpitănescu pentru Fanatik.ro

VEZI ȘI:MARIANA IONESCU CĂPITĂNESCU ȘI MARCELA FOTA, PUSE ÎN PERICOL! „AȘA JIGNIRI NU AM AUZIT NICIODATĂ!”

CITEȘTE ȘI:MARIANA IONESCU CĂPITĂNESCU, MIOARA VELICU ȘI MARCELA FOTA S-AU DEZBRĂCAT DE SECRETE. CE SPUN ARTISTELE DESPRE VIAȚA LOR INTIMĂ

Soțul artistei a suferit un accident asemănător

Mariana Ionescu Căpitănescu a mai povestit că și soțul ei a trecut printr-un moment asemănător pe pârtia de schi, în urmă cu un an. Bărbatul s-a lovit în zona lombară și se pare că de atunci nu s-a mai aventurat pe pârtie. În schimb, cântăreața pare să aibă o pasiune imensă pentru acest sport.

„Anul trecut a schiat și el, dar în ultima zi a fost accidentat. A intrat cineva în el și l-a doborât. S-a lovit la lombar și acum i-a fost teamă să mai urce pe ele. Odată ce cazi foarte rău, rămâi cuteama de a mai face asta. Devii mai precaut, mai ales după o experiență de genul acesta.

Într-adevăr este un sport pe care trebuie să îl iei ca atare. Treci prin tot felul de stări. Ba îți este frig, ba îți sunt grei clăparii, pentru că nu sunt ușor de cărat. Par ca niște greutăți prinse de picioare la unmoment dat. Casca. Este un sport pe care ori îl urăști, ori îl iubești. Și noi am ales să-l iubim”, a mai declarat artista.