Viața de vedetă nu este întotdeauna ușoară. Persoanele publice sunt adesea expuse la riscuri din partea necunoscuților. Există o mulțime de cazuri în care doamnele showbiz-ului românesc s-au confruntat cu hărțuire sau chiar agresiune, ajungând până în fața legii. Din această categorie fac parte și surorile Marcela Fota și Mariana Ionescu Căpitănescu.

De curând, un individ le-a terorizat pe cele două artiste. Obsesia pe care a făcut-o pentru Marcela Fota nu s-a oprit doar la câteva mesaje și pericolul s-a transferat chiar și la sora artistei.

Amenințările și jignirile s-au ținut lanț pentru cele două interprete de muzică populară, care sunt marcate până în ziua de azi. După ce Marcela Fota a blocat orice cale de a lua legătură cu agresorul, acesta nu ”s-a dat bătut” și a găsit o altă variantă de a încerca să o contacteze.

„Am fost pusă în situația să-mi schimb numărul de telefon”

Noua victimă a fost chiar sora Marcelei, Mariana. Constrânsă de împrejurări, Mariana Ionescu Căpitănescu a luat măsuri drastice. Pe lângă faptul că și-a angajat gardă de corp, artista a vizitat în nenumărate rânduri secția de poliție. Agresorul a fost în cele din urmă reținut, dar calvarul nu pare să se fi încheiat definitiv.

„Am fost amenințată telefonic, prin mesaje, am îndurat asta vreo două luni, apoi am cerut ajutorul poliției. M-au invitat la poliție să mă informeze că cel care mă amenință a fost reținut, am aflat de la presă că între timp a fost și eliberat.

Eu mi-am luat măsuri suplimentare, nu merg singură la evenimente, mă simt în nesiguranță. Mă agresa verbal, tot felul de jigniri, fară să-i fac nimic. Am găsit 200 de apeluri într-o noapte de la el.

Așa jigniri nu am auzit niciodată! Am fost pusă în situația să-mi schimb numărul de telefon, să schimb modelul telefonului cu alt sistem de operare. Sunt neliniștită!”, a povestit Mariana Ionescu Căpitănescu pentru starpopular.ro.