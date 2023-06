Mariana Ionescu Căpitănescu, martoră la o tragedie. Artista nu a scăpat mult timp de traumă: „A murit sub ochii mei”

Mariana Ionescu Căpitănescu este una dintre artistele de muzică populară apreciate de la noi. De altfel, a fost mai mereu cu zâmbetul pe buze și a încântat fanii cu melodiile sale. Însă, nu toți știu faptul că artista a trecut printr-o adevărată dramă, în copilărie. La momentul acela, a fost martoră la un episod tragic, iar ulterior a rămas cu sechele. Iată mai jos, în articol, detaliile.

Mariana Ionescu Căpitănescu este mai mereu cu zâmbetul pe buze, dar puțini sunt cei care cunosc drama pe care a trăit-o, încă din perioada copilăriei. Cântăreața de muzică populară a mărturisit, în cadrul unui interviu, prin ce greutăți a trecut, atunci când era mai mică. A fost martoră la un episod tragic, iar imaginea tulburătoare nu i-a fost ștearsă din minte.

Mariana Ionescu Căpitănescu a fost martoră la un episod dramatic

În perioada copilăriei, Mariana Ionescu Căpitănescu a prins teamă din cauza unor momente dramatice la care a fost martoră. Mai cu seamă, în perioada în care ducea animalele pe câmp, a prins-o o furtună, cu fulgere. Cântăreața a fost martoră la un incident care i-ar rămas impregnat în minte. A văzut cum o fată a fost trăsnită de fulger, pe câmp, murind pe loc. De altfel, artista a mărturisit că de fiecare dată când mergea cu animalele pe câmp, retrăia acel episod dramatic.

„Au fost multe momente grele în copilăria mea. Mă duceam la câmp, cu vitele, când eram mică și mă prindea câte o ploaie cu trăsnete, cu fulgere și nu știam unde să mă ascund. Dacă mă ascundeam în pădure, puteau să cadă copacii pe mine, sau să fiu trăsnită.

Chiar a avut loc un eveniment nefericit în perioada în care eram eu copil. O fată, care era mai mare decât mine a fost trăsnită pe câmp și a murit. A fost lovită de fulger. Eu am văzut cu ochii mei această întâmplare, a murit sub ochii mei, de fiecare dată când mergeam cu vitele pe câmp, trăiam acea traumă pe care am văzut-o”, mărturisea artista.

A rămas cu teama de fulgere

De altfel, cântăreața de muzică populară a rămas cu teama de fulgere chiar și acum. De asemenea, a devenit mai îngrijorată și se asigură că cei dragi sunt mereu în regulă. Incidentul tragic a lăsat-o cu sechele pe artistă.

„Încă îmi este teamă de fulgere și acum. Am studiat ulterior, să înțeleg ce se întâmplă și cum au loc aceste fulgere. Într-adevăr, au rămas niște temeri. Îmi este frică când văd, chiar și pentru copii.

Mă asigur mereu, să văd unde sunt, o sun pe mama, să nu fie pe câmp sau afară. Faptul că s-a întâmplat nenorocirea aceea, că am văzut pe viu ce se poate întâmpla, am rămas din această cauză cu sechele”, a continuat cântăreața de muzică populară, pentru Fanatik.

