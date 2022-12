Mariana Moculescu a dat lovitura! Cât încasează bruneta din activitatea de pe OnlyFans 

De mai bine de o lună, Mariana Moculescu a intrat în rândul româncelor care activează pe platforma pentru adulți OnlyFans. Aceasta a renunțat la inhibiții și se afișează în ipostaze cât mai sexy în mediul online. Se pare că totul merge bine, iar de când și-a deschis contul a reușit să aibă câștiguri considerabile.

Mariana Moculescu a trecut în ultimul timp printr-o perioadă destul de dificilă. Problemele financiare și-au spus cuvântul, a încercat mai multe locuri de muncă, însă cum banii nu erau suficienți a decis să se orienteze spre altceva. Așa a ajuns să își facă un cont pe platforma pentru adulți, iar acum este cât se poate de mulțumită de câștiguri.

Mariana Moculescu spune că munca în mediul online nu este tocmai ușoară, iar activitatea de pe OnlyFans este destul de solicitantă, mai ales că se ocupă singură de tot. Însă munca depusă este răsplătita așa cum se cuvine. Se pare că doar într-o lună de activitate a reușit să încaseze 800 de euro și să își facă mulți prieteni.

„Merită, pentru că îmi și place ceea ce fac. Nu mi-am găsit colaborator pentru promovare și nici fotograf profesionist, ceea ce complică lucrurile foarte mult, eu devenind în cazul acesta One man show. Sunt și creator, și fotograf, și editor, și redactor de publicitate, și designer, și actriță.

Dar, una peste alta, în acest moment îmi place acest job/rol. Îmi face bine, aducându-mi în viața personală foarte mulți prieteni. Am câștigat, în nici o lună de când m-am înscris, aproape 800 de euro.” a declarat Mariana Moculescu, potrivit playtech.ro.

(CITEȘTE ȘI: IMAGINI DESPRINSE DIN FILMELE PENTRU ADULȚI CU MARIANA MOCULESCU! CUM ARATĂ ÎN LENJERIE INTIMĂ, PE PLATFORMA ONLYFANS)

Mariana Moculescu, planuri mari

Mariana Moculescu este determinată să facă o carieră din recenta sa activitate. S-a documentat, a aflat că unele femei reușesc să facă bani frumoși din conținutul pentru adulți și vrea și ea să facă același lucru. Este sigură că va atinge succesul și are de gând să activeze până când va scoate trei milioane de dolari din această activitate.

„Cu vremurile astea știi cum este… Mai bine muncești online decât să te mai duci nu știu unde. Vin niște timpuri ca în pandemie și m-am gândit că poate fi un job sigur din care să câștig un ban cinstit. Doar chiria este 400 de euro, plus curentul electric, plus întreținerea, plus creme, machiaje, parfumuri… destul de mult, vreo 2000 de euro așa. (…) Eu sper să fac trei milioane de dolari, să fiu peste Larisa Drăgulescu”, declara Mariana Moculescu.

(VEZI ȘI: CE A SPUS MARIANA MOCULESCU, DUPĂ CE L-A ACUZAT PE FOSTUL SOȚ CĂ I-AR FI DISTRUS CARIERA ÎN TELEVIZIUNE)