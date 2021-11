Ce a spus Mariana Moculescu, după ce l-a acuzat pe fostul soț că i-ar fi distrus cariera în televiziune

În cadrul unei emisiuni de televiziune, Mariana Moculescu a făcut o serie de declarații. Aceasta susține faptul că fostul ei soț, Horia Moculescu, i-ar fi distrus cariera în televiziune.

În ultima perioadă, Mariana Moculescu a întâmpinat o serie de probleme, așa cum a mărturisit în exclusivitate pentru CANCAN în cadrul unui interviu. Aceasta a fost nevoită să plătească ani buni impozitul pentru o casă pe care, de fapt, nu o mai avea. Din cauza pandemiei și a faptului că nu s-a vaccinat încă, Mariana nu poate merge în instituțiile de stat pentru a rezolva situația.

Într-o emisiune de televiziune, Mariana Moculescu a vorbit deschis despre cariera în televiziune pe care i-ar fi distrus-o fostul ei soț, Horia Moculescu.

Atunci când se afla în proces de divorț cu fostul soț, Mariana Moculescu a rămas fără loc de muncă. Potrivit mărturisirilor sale, bărbatul i-ar fi distrus cariera în televiziune.

”Am fost prezentator de știri în 1996 când am dat și diploma de licență la Academia de Drept. Am fost la știrile de la matinal și pe urmă la știrile prânzului. Eu am introdus actele de divorț și toamna rămăsesem fără acest job pe care îl iubeam foarte tare și m-a sunat cea care m-a pregătit pentru știri și mi-a spus: «Eram de față la domnul director când a intrat soțul tău și i-a spus ”Dă-o afară!”»”, a mărturisit Mariana Moculescu.

Mariana Moculescu, planuri mari pentru viitor

În prezent, Mariana Moculescu lucrează la o agenție imobiliară, însă nu se mulțumește cu puțin. Aceasta își dorește să își deschidă propria firmă.

“Colaborez cu un prieten care are o agenție de imobiliare. Am posibilitatea încât să îmi plătesc chiria, cât și restul cheltuielilor. Momentan sunt în stand-by, îmi doresc să am ceva al meu, o firmă a mea”, a declarat fosta soție a lui Horia Moculescu.

Sursă foto: capturi video Youtube