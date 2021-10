Mariana Moculescu a acordat un interviu exclusiv pentru CANCAN.RO în care a vorbit deschis despre problemele pe care le-a avut în ultima perioadă. A fost nevoită să plătească ani buni impozitul pentru o casă pe care, de fapt, nu o mai avea. Din cauza pandemiei și a faptului că nu s-a vaccinat încă, Mariana nu poate merge în instituțiile de stat pentru a rezolva situația.

În exclusivitate pentru CANCAN.RO, Mariana Moculescu a vorbit despre problemele pe care le are. Fosta soție a lui Horia Moculescu ne-a dezvăluit că, în momentul în care a plecat în străinătate, fostul ei soț a venit cu executorul judecătoresc și a spart camerele în care ea a locuit. Mai mult, aceasta nu ar fi singura problemă pe care o are.

Din cauza faptului că nu s-a vaccinat împotriva noului coronavirus, nu deține certificat verde. Pentru că nu are certificatul, nu poate merge în instituțiile de stat pentru a rezolva situația.

„Îmi mai și blochează ca la proști contul”

„Am fost speriată de virus. Am plătit impozitul la casa pe care am pierdut-o acum doi ani. Nu știu de unde mi-au sustras din cont 230 de euro. Acum, ca să-i recuperez, normal că am mers în instituții, în tribunal. Mă deranjează că nu mă pot duce în instituțiile publice fără certificat. Eu nu mă pot vaccina pentru că am niște alergii și am făcut în repetate rânduri șocuri anafilactice.

Eu am pierdut casa pe banii mei. Am înțeles că banii nu pot să-i mai recuperez, banii însemnând 30% acontul și 8 ani de rată lunară ptr că s-a prescris. Nu știu ce să mai zic … Îmi mai și blochează ca la proști contul, îmi mai și sustrag banii respectivi. Decizia aceasta am aflat-o recent. Am fost la Taxe și impozite și se uitau cruciș la mine. Le-am zis că eu nu mai sunt proprietar, Eu nu mai am casă. De ce trebuie să plătesc impozit?

„Au spart camerele mele, au strâns toate lucrurile”

„Și l-am sunat pe Moculescu și și-a cerut scuze. Zice: «Da, într-adevăr, în toți acești ani nu am plătit impozitul la casă și e mea culpa!» Și i-am zis că am nevoie de un act, ceva, care să dovedească că eu nu mai sunt proprietarul casei. M-am dus la ăștia de unde cumpărasem casa și tipa de acolo era încurcată, nu știa ce să-mi zică … I-am zis că n-am nevoie de actul original, ci am nevoie măcar de o copie prin care să dovedesc că eu nu am de ce să plătesc impozitul la o casă pe care am pierdut-o.

Ulterior, la câteva zile, am sunat-o pe respectiva și mi-a zis să mă duc la tribunal cu hotărârea, cu decizia … adică, niște tâmpenii. Eu până nu dovedesc, probabil că eu sunt bună de plată. Deci, eu, practic, în toți anii ăștia cât am fost în străinătate n-am plătit impozitul la casa pe care o pierdusem din anul în care am plecat.

Eu la câteva zile după ce am plecat, a venit executorul judecătoresc cu martori și cu Moculescu și au spart camerele mele, două camere, și au strâns toate lucrurile mele de-o viață în saci și am pierdut casa. Și de atunci eu am plătit impozitul la o casă pe care am pierdut-o”, a spus Mariana Moculescu, pentru CANCAN.RO.

„I-am dat tinerețea mea moca”

În încheiere, Mariana Moculescu a răbufnit și i-a reproșat fostului soț toate lucrurile pe care le-a făcut pentru el, inclusiv faptul că i-a dat o casă „moca”, dar și tinerețea ei. Acesta ne-a mărturisit că nu ar trebui să fie ea cea care plătește impozitul pentru o casă care nu mai este a ei, ci fostul soț.

„Ratele au fost plătite la casă perfect, erau niște datorii la întreținere într-adevăr. Banii îi aveam, dar m-a sfătuit o prietenă care lucra la vremea aia să nu plătesc. Eu între timp am plecat în Austria și n-am mai avut cum să plătesc și întreținerea, dar ratele erau la zi. Din cauza faptului că Moculescu n-a plătit, mie mi s-a pus poprire pe conturi. Să se ducă domnule să plătească pentru că i-am dat o casă moca, i-am dat un copil moca, i-am dat tot moca, i-am dat tinerețea mea moca.

E bătaie de joc! Mergi domne și spune că eu sunt proprietar, am acte doveditoare, deci Mariana Moculescu nu are de ce să plătească și nu aveți niciun motiv să-i puneți poprire pe conturi. Adică să facă ceva! Casă nu mai am, pe străzi sunt, copilul l-a luat, banii i-am pierdut … Să facă ceva pentru mine! Măcar un mic gest! Un mic ajutor pe vremurile astea de pandemie”, a conchis Mariana Moculescu, în exclusivitate.