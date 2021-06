Cu ce se ocupă Mariana Moculescu la 53 de ani: ”Am posibilitatea să-mi plătesc chiria”

A revenit în România și s-a pus pe treabă! După relația toxică pe care a avut-o cu un italian, Mariana Moculescu pare să-și fi găsit acum liniștea pe toate planurile.

După aproape zece ani departe de casă, Mariana Moculescu a decis să se întoarcă în România. S-a împăcat cu fiica ei, Nadia, și a reluat legătura chiar și cu fostul soț, Horia Moculescu. La 53 de ani, Mariana Moculescu lucrează acum la o agenție imobiliară din Capitală și are gânduri mari!

Își permite să-și plătească chiria la apartamentul în care locuiește, dar și alte cheltuieli zilnice, însă visează ca în viitorul apropiat să aibă propria firmă.

”Colaborez cu un prieten care are o agenție de imobiliare. Am posibilitatea încât să îmi plătesc chiria, cât și restul cheltuielilor. Momentan sunt în standby, îmi doresc să am ceva al meu, o firmă a mea. Sunt foarte fericită că am ajuns să locuiesc în București. Am stat și în Munchen și în Toscana, am văzut atâtea orașe europene, dar mereu ziceam că Bucureștiul are ceva aparte. Și așa am scăpat eu din Italia. Asta a însemnat pentru mine revenirea în țară”, a declarat Mariana Moculescu pentru redactia.ro.

Amenințată de fostul iubit

În Italia, fosta soție a lui Horia Moculescu l-a cunoscut pe Massimiliano Lorenzini. Părea să-și fi găsit liniștea în brațele lui, erau îndrăgostiți și plănuiau să-și petreacă restul vieții împreună. Lucrurile, însă, au luat o turnură urâtă.

Bărbatul ar fi călcat strâmb de mai multe ori, iar relația devenea din ce în ce mai toxică. Potrivit Marianei Moculescu, Massimiliano Lorenzini era un bărbat agresiv. Nu accepta să i se reproșeze lucruri, dar mai ales să fie acuzat de infidelitate.

”A avut agresivitatea de a-mi pune mâna în gât de patru ori, a patra oară pe stradă, amenințându-mă că, dacă nu-mi retrag denunțul, mă vor omorî prietenii lui, nu el. El nu a fost acasă când mi-am strâns bagajele și am fugit. De foarte multe ori aceste persoane nici nu știu că sunt astfel, dar eu cu experiența mea de viață îmi dădeam seama că mă înșală și dacă i-am atras atenția o dată, de două ori, a devenit agresiv”, a declarat Mariana pentru Click!