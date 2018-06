Mariana Moculescu e disperată: ”M-a amenințat cu moartea! Mi-a spus că mafioții lui mă vor…”

Mariana Moculescu a fost victima unor agresiuni fizice, fiind bătută în repetate rânduri de iubitul ei de origină italiană. Mariana Moculescu a vorbit în emisiunea „Răi da’ Buni” despre situaţia sa actuală.

„Ieri mi-a murit şi câinele, mi-am luat adio ieri de la el, avea grijă de el Nidia, eu i l-am dat ei. Am luptat cum am putut, singură în această ţară străină. S-a întâmplat să am o relaţie de doi ani şi ceva, eram îndrăgostită dar s-a comportat aşa… nu am mai putut să rămân în această relaţie, s-a ajuns la violenţă fizică, am fost strânsă de gât.

Am fost jignită, după ce ne-am întors de la Bucureşti, a început să fie violent, să mă lovească. I-am permis o dată, de două ori, apoi am chemat carabinerii. Nu l-am înşelat, nu i-am dat motive să fie gelos. Mi s-a pus mâna în gât şi am fost ameninţată cu moartea, mi-a spus că mafioţii lui mă vor omorî.

Am cartea de identitate italiană, dar nu pot trece graniţa, este valabilă doar în Italia această carte de identitate,” a spus Mariana Moculescu.