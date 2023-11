Marile iubiri ale Ronei Hartner! Actrița a avut o viață amoroasă tumultoasă

Rona Hartner a fost mereu o persoană plină de viață. Veselia pe care o arăta pe scenă s-a reflectat și în viața personală Actrița a avut o viață amoroasă tumultoasă, fiind căsătorită de două ori.

Artista a murit la 50 de ani, după o luptă aprigă cu o boală nemiloasă. Pe lângă problemele de sănătate, Rona Hartner a avut de suferit și în dragoste. Cele două căsnicii ale ei nu au funcționat, iar la un moment actrița chiar își pierduse încrederea în dragoste.

Prima iubire a Ronei Hartner a fost actorul argentinian Rocco Sedano. Căsnicia lor, însă, nu a durat nici măcar un an. Cei doi au decis să divorțeze în 2008, iar la scurt timp artista a declarat că fostul soț consuma mult alcool, îndemnat fiind chiar de mama lui să petreacă.

Totuși, din dragostea lor s-a născut Rita, fata vedetei în vârstă de 15 ani. Rona Hartner a pus accent pe relația fiică – tată și a încercat să nu lipsească celei mici figura paternă.

„Fata mea are un tată francez și nu pot s-o aduc definitiv în țară. Se înțelege foarte bine cu tatăl ei și nu vreau să îi despart. El este de acord cu anumite perioade de 4-5 luni în care eu plec. Aranjez mereu să o poată vedea sau să vină să stea și el cu ea. E foarte importantă relația cu tatăl ei. Tatăl înseamnă deschiderea către lume, iar mama tot ce este mai intim ca viitoare femeie ce va fi. Suntem importanți amândoi. Nu vreau să îl tratez ca și cum nu există. Nu ar fi corect față de ei”, spunea actrița, la scurt timp după divorț.

A doua mare iubire a venit în viața Ronei Hartner abia în anul 2019, atunci când actrița a decis să se căsătorească din nou cu omul de afaceri Herve Camilleri. După aproximativ trei ani, au pus punct căsniciei, iar vedeta a mărturisit că ea și fostul soț începuseră să aibă parte de multe certuri. Mai mult, a susținut că francezul i-a influențat negativ viața.

„Uneori, persoana care vrea să te câștige stă foarte mult cu tine. Te face foarte fericit pe tine și vrea să distrugă tot ce e în jurul tău, să te izoleze. De aceea, vezi dacă persoana cu adevărat te iubește privind cât de mult îți iubește anturajul din jurul tău și lumea din jurul tău.

M-a îndepărtat de toată lumea, inclusiv de fata mea. Proiectul lui, el, tot ceea ce era, devenise prioritar. Eu am trecut pe planul doi și chiar mult mai departe. Persoana respectivă, cu care am fost căsătorită, avea un spirit zizanie în care se certa din absolut nimic. Începeau toate certurile vineri, când trebuia să am weekendul pentru fata mea. De vineri până duminică era coșmar.”, a povestit Rona Hartner în urmă cu aproximativ un an.