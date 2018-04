Marilena Chelaru a făcut infarct și a fost operată de urgență: „Mi-am luat la revedere de la prieteni”. Care este starea actriței

Cunoscuta actriță Marilena Chelaru a trăit clipe de coșmar, după ce a suferit un infarct. Din păcate, problemele medicale pe care le are cu inima au făcut-o să se gândească la ceea ce e emai rău. Vedeta e convinsă că a reușit să păcălească moartea doar cu ajutorul Divinității și al doctorilor care s-au ocupat de ea.

În vârstă de 58 de ani, Marilena Chelaru a făcut infarct cu puțin timp înainte de Paște. Și după Sfintele Sărbători Pascale, actrița a avut parte de momente tensionate, iar recent, ea a făcut mărturisiri emoționante despre problemele de sănătate, dar și operația prin care a trecut. Din fericire, în prezent, starea ei este una bună.

„Îmi vine să plâng, mi-e milă de mine. Inimioara mea a luat-o razna în somn. Nu mai puteam să mai respir. Nu mai puteam să merg, nu m-am supărat cu nimic. Am stat la spital în prima parte o săptămână sau două pentru o investigaţie. După Paşte, am mers iar la spital. Mi-au spus că trebuie să mă operez, m-am speriat. Aveam doar filme horror în cap. Le mulţumesc medicilor. Când mi-a spus că sunt riscuri, mi s-a făcut rău. Mi-am luat la revedere de la prieteni. Operaţia a durat şase ore jumătate”, a povestit Marilena Chelaru în cadrul emisiunii „Agenția VIP”.

„Avea un edem pulmonar acut, o respiraţie grea. Era într-o stare gravă. I-am spus că trebuie să stea internată, ea refuza internarea”, a declarat medicul de la Spitalul Militar care a însoţit-o în platoul de televiziune.

Marilena Chelaru are probleme cu inima de mai mult timp

În vara anului trecut, actrița a reuşit să de jos aproape 10 kilograme în două săptămâni. Toate astea pentru că a fost nevoită să înceapă un stil de viaţă mai sănătos din cauza problemelor de sănătate.

„Zice (n.r.: medicul): «Scoateţi pâinea, pastele făinoase, grăsimile şi rântaşurile şi astea». Am dat 7 kilograme jos. Să ştii că poţi trăi foarte bine, mănânc orice. (…).

Omul dacă e prost, e prost. (…) Dacă m-am dus la doctor, că ştii că omul până nu dă de belea nu se potoleşte. Eu i-am spus: «Domnul doctor, daţi-mi un nutriţionist». Eram în stare să fac orice. Eu am făcut şi foarte mult sport înainte. (…). Organismul meu a ţinut minte. El ştie că eu am făcut sport. El săracul tot mă certa, dar eu nu îl auzeam. «Ce faci băi, indolento? Ce faci, mănânci?»… Nesimţirea… hai să mănânc o felie de tort, hai să mănânc un kg de îngheţată, mai ales vara. (…). Şi se bucura organismul meu şi creierul meu o luase razna. Din păcate, eu şi gătesc, toată iarna am făcut pâine, plăcinte. Am ajuns la doctor când mi-a fost foarte rău, acum două săptămâni. Am fost cu inimioara pentru că mă trezeam din somn, mă sufocam, îmi era rău. Nu a fost de glumă. (…) Eram foarte supărată atunci”, povestea Marilena Chelaru în cadrul unui interviu oferit la „Răi da’ Buni” pe 13 iunie 2017.