Marilena Hagi a spus abia acum adevărul despre relația cu Gică Hagi. „N-am rezistat prea mult”

Marilena Hagi a dezvăluit abia acum cum a început relația sa cu Gheorghe Hagi. Cei doi s-au cunoscut în urmă cu 28 de ani și trăiesc o frumoasă poveste de dragoste. Cuplul are împreună doi copii, pe Ianis și pe Kira.

Marilena și Gheorghe Hagi trăiesc una dintre cele mai frumoase povești de dragoste din showbiz-ul românesc. Cuplul s-a cunoscut în urmă cu 28 de ani, pe vremea când Marilena era studentă în anul al doilea. Aceasta a fost alături de „Rege” la sărbătoarea din Ovidiu.

Până în vara lui 2023, atunci când Farul Constanța a câștigat titlul de campioană a României. Până atunci, soția lui Gică Hagi a fost o prezență discretă.

Marilena Hagi a dezvăluit abia acum cum a început povestea de dragoste dintre ea și Gheorghe Hagi. L-a întâlnit pe cel care i-a devenit soț și tată al copiilor în urmă cu aproape trei decenii. Soția lui Hagi a recunoscut că la început și-au ascuns relația.

„Îmi amintesc perfect, desigur. M-a invitat la restaurantul Select. Deși eram îngrozitor de timidă, încă de la început m-am simțit în largul meu lângă el. Asta pentru că îmi semăna în multe privințe. Și el era timid, ca și mine. (…) Eram studentă în anul II și venea să mă ia de la facultate.

Își parca mașina pe o străduță îndepărtată, ca să nu ne vadă cineva sau să afle părinții mei. Totuși, n-am rezistat prea mult și i-am spus surorii mele cu cine am ieșit. Am păstrat amândouă secretul până la prima mea ieșire în public alături de Gică. Era o petrecere machidonească. Toată lumea a fost surprinsă. Nu știau de unde am răsărit”, a povestit Marilena Hagi, pentru jurnaliștii de la newsweek.