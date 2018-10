Mario Camora își recunoaște vina: „Da, a fost 11 metri! Am atins mingea cu mâna!”

Aflat la meciul cu numărul 100 în postura de căpitan al formației CFR Cluj, Mario Camora a avut în minutul 81 al derby-ului cu Universitatea Craiova o intervenție stupidă care putea să-i coste scump pe ardeleni.

Camora a făcut un henț inexplicabil însă șansa sa a fost că Mitriță, celălalt lider de pe teren, a executat lamentabil, ratând penalty-ul acordat de Istvan Kovacs.

După joc Mario Camora și-a recunsocut vina și și-a cerut scuze suporterilor pentru imprudența sa.

„Mă bucur că am făcut 100 de meciuri la CFR cu banderola pe mână. Din păcate, am făcut penalty. Da, a fost 11 metri, am atins mingea cu mâna. Din fericire, a ratat. Nu am nicio ofertă de prelungire a contractului. Dacă ei simt că e nevoie de mine, o să rămân. Dacă nu mă mai vor, nu e nicio problemă”, a declarat Mario Camora.

Coechipierul său, Emmanuel Culio, susţine că echipa sa ar fi meritat victoria contra Craiovei după aspectul jocului și spune că se aștepta ca Mitriță să rateze.

„Tot timpul am crezut că va rata Mitriţă. Eu cred că nu a fost penalty, nu ştiu cum s-a văzut de afară. Cred că în repriza a doua am jucat mai bine decât Craiova. Am fi meritat să câştigăm acest meci. Abia a început campionatul, mai e drum lung până la titlu. Abia în play-off vom vedea cine se luptă pentru campionat”, a afirmat Culio.

Partida CFR Cluj- Universitatea Craiova s-a terminat 0-0. Cu 17 puncte, CFR Cluj se află după 10 runde la patru lungimi în fața roș-albaștrilor care în această etapă s-au impus cu 3-1 în deplasare cu FC Hermannstadt.