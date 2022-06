Mario Fresh a vorbit despre incidentul care l-a marcat pe viață. A fost la un pas de moarte: ” Au fost Dumnezeu și tata cu mine”

Pe numele său adevărat, Mario Gălățanu (20 de ani) a trecut prin clipe cumplite, pe vremea când era doar un copil. Cântărețul a fost la un pas de moarte, însă el susține că doar Dumnezeu și tatăl lui l-au salvat. Ce a pățit Mario Fresh, de fapt?

Recent, Mario Fresh a oferit un interviu în care a vorbit despre cariera sa muzicală, dar și despre unul dintre cele mai grele și marcante momente din viața lui. Mai exact, momentul când a crezut că va deceda, din cauză că se accidentase foarte rău într-o vitrină ce avea o înălțime de 2 metri. Artistul și-a spart capul și în zona arcadei i-a rămas o cicatrice care se vede cu ochiul liber.

Mario Fresh: ”Era să nu mai fiu”

Cântărețul a spus că cei care i-au salvat viața atunci, pe când el avea doar 8 ani, au fost Dumnezeu și tatăl acestuia. Deoarece, domnul Gălățanu era în preajmă și l-a transportat de urgență la spital.

”Da, o am (n.r. cicatricea din zona arcadei) de la 8 ani, am intrat cu bicicleta într-o vitrină de 2 metri. Era să nu mai fiu. Am avut noroc. Au fost Dumnezeu cu mine și tata, care m-a dus, imediat, la spital”, a povestit Mario Fresh, în cadrul interviului.

Surpriza pe care o pregătește Mario Fresh pentru fanii lui

Tot în același interviu, Mario a vorbit și despre planurile lui viitoare legate de muzică. Cântărețul are de gând să scoată un videoclip pentru piesa ”Necesar”, cea care i-a adus un succes enorm în ultimele săptămâni.

”Pentru mine, urmează să mai fac, probabil, un clip la „Necesar”, pentru că a prins foarte bine. Și, mai urmează, anul asta, posibil, încă 3 piese de lansat. Trei piese extraordinare! Toate sunt alese cu grijă și făcute cu multă iubire. Vreau doar să bucur oamenii”, a mai mărturisit Mario Fresh, pentru Click.

