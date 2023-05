Mario Fresh, liber ca pasărea cerului! Ce planuri are artistul pentru săptămânile în care Alexia Eram este plecată la America Express: „Vor trece foarte repede” 

Relația dintre Mario Fresh și Alexia Eram intră în pauză. În următoarea perioadă, fiica Andreei Esca o să plece în aventura vieții sale, la America Express. Astfel că, artistul o să rămână singur în Capitală, dar nu se plânge, și spune că săptămânile fără iubita lui o să treacă repede. Ce planuri are Mario Fresh?

Mario Fresh și Alexia Eram formează un cuplu solid și nu se tem că lucrurile se vor schimba între ei. Cei doi sunt pregătiți pentru separare, mai mult, Mario Fresh a instruit-o bine pe Alexia înainte să plece de acasă. Cântărețul a trecut și el printr-o experiență similară, participând la al treilea sezon Asia Express. Așa că a încercat să îi dea iubitei sale cât mai multe sfaturi utile și să o încurajeze.

„Îți dai seama că, trecând prin experiența asta, am încercat să ajut cât de mult pot. Am încercat să îi explic cât de mult pot cam care este situația acolo, cam ce o să o aștepte. Sper să se descurce. Îi țin pumnii. Pot spune că am fost unul dintre principalii oameni care am împins-o să facă treaba asta, pentru că este o experiență unică și de neuitat și am emoții mari pentru ea. Am emoții mari pentru ea, mai mari decât aș avea pentru mine”, a declarat Mario Fresh, la Antena Stars.

Deși este obișnuit să își petreacă majoritatea timpului alături de iubita sa, Mario Fresh spune că nu o să îi simtă lipsa atunci când o să fie plecată. Se pare că artistul are programul atât de încărcat, încât nu o să aibă vreme nici să respire în lipsa Alexiei Eram.

„Probabil vor trece foarte repede pentru mine, pentru că deja am stabilite peste 45 de concerte doar pe trei luni de vară, deci acasă stau maxim două zile pe săptămână, când apuc și eu să fac curățenie, mai șterg și eu praful”, a mai spus Mario Fresh.

Alexia și Aris Eram, la America Express

Printre cele nouă echipe de vedete care o să pornească în acest an în aventura America Express se numără Alexia Eram și fratele său, Aris. Cei doi au acceptat cu entuziasm provocarea de la Antena 1 și sunt dornici să descopere toate locurile de pe Drumul Soarelui. Și-au promis că o să se bucure din plin de fiecare moment și că o să trăiască la maximum competiția. Sunt tineri și vor da tot ce au mai bun în cursă.

„Am acceptat invitația de a pleca în America Express pentru că ne place foarte mult acest format TV în care îți sunt testate limitele într-un fel special. Pe de altă parte, cred că nici în momentul de față nu știm exact în ce ne-am băgat, dar suntem siguri, și eu, și fratele meu, că poate fi una dintre cele mai interesante experiențe ale vieții.

Și dacă nu la 20 de ani, când?! Ne dorim să ne bucurăm de fiecare moment, să-l trăim la maximum, să învățăm cât mai multe, să descoperim locuri, oameni și obiceiuri și să rămânem cu amintiri frumoase. Chiar și faptul că voi fi cu fratele meu, 24 de ore din 24, este ceva nou. Cine petrece nonstop atât timp cu un frate la vârsta asta? Cred că va fi o bază solidă pentru viitorii «frați adulți»”, a declarat Alexia Eram.

