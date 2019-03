Mario Fresh și-a luat zborul de la Exatlon! Cum au comentat ceilalți concurenți plecarea sa

Mario Fresh a fost eliminat din cadrul competiției, iar echipa Faimoșilor a făcut o ședință în care a dezbătut plecarea lui.

Despre plecare, Cătălina Șeicaru a spus: ”Îmi pare rău că a plecat Mario, că nu mai suntem 10. Mario a rezistat destul de mult, nu a plecat devreme”, iar Costin Gheorghe a adăugat: ”A rămas cine e mai bun. Am discutat asta și cu Mario, știa că tu (n.r. Giubi) ești mai bun. Dacă el câștiga duelul, era o surpriză! Tu, Giubi, ești mult mai bun, ne vei fi de ajutor pe viitor!”.

În schimb, Războinii, neștiind cine a fost eliminat în urma duelului, se gândeau că ar fi bine ca Mario să nu părăsească competiția, ci Costin.

„Ce bine ar fi să nu plece Mario! Parcă vezi că nu mai e Costin! Că tot zicea el că vrea să plece. Depinde cât de mult și-a dorit Mario să rămână în competiție. Ar fi avut șanse bune dacă dorea să rămână în competiție. El prindea repede finalul”, au comentat Războinicii, la focul de tabără de lângă baracă.

Asta a fost una dintre cele mai emoținante eliminări de la Exatlon. „Probabil eu o să plâng cel mai mult. În capul meu sunt o mie de gânduri care zboară. Dacă venea cineva în 2018 și îmi spunea că 2019 va veni cu niște suprize enorme pentru mine, nu îl credeam. Iată că 2019 a venit cu această surpriză, Exatlon. Am venit aici plin de putere, încrezător, sperând să ajung cât mai departe. Am cunoscut 9 oameni, de fapt sunt 12, 12 oameni minunați cu care sigur voi continua prietenia pe care am început-o aici. Mi-am întrecut limitele de la începutul Exatlonului. Nu mă așteptam să pot face față. Vă mulțumesc tuturor colegilor, am avut de la fiecare de învățat câte ceva. Costin Gheorghe, îți mulțumesc mult”, a spus Mario. Emoțiile aproape l-au copleșit pe artistul care a avut nevoie de câteva sevcunde pentru a-și relua discursul.