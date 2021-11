Marisa Paloma, pe ultima sută de metri cu sarcina! Tânăra a ajuns la spital cu puțin timp înainte să nască

Marisa Paloma se află în cea de-a 37-a săptămână de sarcină, iar fetița ei poate veni pe lume în orice moment. Tânăra a ajuns de urgență la spital după ce contracțiile au început să fie tot mai intense, însă a fost o alarmă falsă.

Marisa Paloma mai are doar câteva zile până își va strânge fetița în brațe. Aceasta se află în cea de-a 37-a săptămână de sarcină, iar micuța din burtică devine tot mai agitată. Ieri, tânăra a ajuns la spital, în urma unor contracții puternicie. Medicul a supravegheat-o pe viitoare mămică, iar în urma unui consult aceasta a putut să plece acasă.

„Vă mulțumesc din suflet pentru mesaje, gânduri și grijă! Nu am născut. A trebuit să merg neapărat pentru monitorizarea bebelinei. Astăzi s-a mișcat tare de tot pe set. Am crezut că nu mai apuc să fac nici un shooting și că aterizez direct la spital. Dar totul a fost ok ulterior, după ce a ajuns și Liviu.

Am intrat în săptămâna 37. Practic pot naște oricând. Sper să mai stea măcar o săptămână – două.”, a scris Marisa Paloma, după vizita la spital.

Marisa Paloma, pe ultima sută de metri cu sarcina

În scurt timp, Marisa Paloma va deveni mămică pentru prima dată. Aceasta este extrem de fericită și așteaptă cu nerăbdare momentul cel mare. Tânăra a avut o sarcină ușoară, însă acum pe ultima sută de metri lucrurile au devenit puțin mai complicate.

Viitoare mămică a mărturisit că se deplasează din ce în ce mai greu și se odihnește destul de puțin, însă totul merită și nimic nu va mai conta când își va strânge pentru prima dată în brațe fiica.

„Vă țin la curent cu update-uri. Mai e foarte puțin și sunt extrem de nerăbdătoare. Totul se întâmplă extrem de greu în perioada asta. Mă mișc greu, respir greu, dorm greu. Mai puțin la treaba cu dulciurile… pe alea din păcate nu le mănânc deloc greu! Dar sunt Ok. Mai e puțin…”, le-a mai spus Marisa Paloma internauților.

