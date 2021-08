Marius Crăciun și Diana Belbiță, întâlnire de gradul zero! Ipostaza în care au fost surprinși le dă de gândit fanilor

Marius Crăciun și Diana Belbiță, întâlnire de gradul zero! Cei doi s-au afișat împreună pe rețelele de socializare, iar fanii au început să-și pună semne de întrebare.

Marius Crăciun și Diana Belbiță s-au cunoscut în perioada în care ambii erau concurenți în cadrul show-ului ”Ferma”. Chimia dintre ei era vizibilă și, la un moment dat, au și existat câteva scene fierbinți. Nu s-a concretizat nimic, însă au păstrat legătura după emisiunea de la Pro TV.

Fanii au sperat să-i vadă împreună, dar Marius Crăciun și Diana Belbiță au negat constant faptul că s-ar fi aflat într-o relație amoroasă. Susțineau la vremea respectivă, cu tărie, că îi leagă doar o prietenie strânsă. (CITEȘTE ȘI: O IDILĂ ÎNTRE DOI CONCURENȚII DE LA SURVIVOR?!? MARIUS CRĂCIUN RECUNOAȘTE CĂ ESTE ATRAS DE O FOSTĂ FAIMOASĂ. VIDEO)

”Nu e vorba de îndrăgostit sau de vreo relație. Ne-a legat o prietenie frumoasă și mă bucur că am întâlnit-o. Mă bucur că are această șansa să plece în Canada, plus că… să nu uităm, a semnat un contract cu cea mai mare promoție, UFC. Este o realizare pentru ea și trebuie să își dezvolte această carieră pentru care a muncit din greu de mic copil”, declara Marius Crăciun.

Revedere emoționantă

Totuși, gesturile celor doi par să dea de înțeles cu totul altceva. Sâmbătă, foștii colegi de la ”Ferma” au fost împreună la un restaurant din Capitală. Marius și Diana nu erau singuri, ci împreună cu mama sportivei și o altă doamnă.

Au imortalizat momentul, iar Marius Crăciun o strângea tare în brațe pe Diana. S-au fotografiat și singuri, lucru care le-a dat de gândit fanilor. Să-și fi ”revizuit” cei doi statutul relației?!