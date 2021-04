Marius Elisei are o nouă iubită, după divorțul de Oana Roman. Nu a vrut nici să meargă în vacanță alături de fosta soție și propria fiică: „Mă doare foarte tare”

Dacă în viața Oanei Roman nu există, încă, niciun bărbat, se pare că la Marius Elisei stau altfel lucrurile. Acesta are deja o nouă iubit, motiv pentru care a refuzat să meargă în Egipt alături de Oana Roman și fiica lor, Iza, cu ocazia zilei de naștere a vedetei.

În curând, Oana Roman va sărbători ziua ei de naștere, însă bucuria vedetei a fost umbrită de un lucru destul de greu de digerat pe care l-a făcut Marius Elisei.

Oana Roman a aflat chiar de la fiica ei că fostul său soț deja și-a găsit o nouă iubită, motiv pentru care a și refuzat-o pe fiica lui în privința excursiei în Egipt pe care o planificase Oana Roman. În direct la Xtra Night Show, Oana Roman a vorbit despre noua relație a fostului său soț.

Eu cred că el are pe cineva. Iza a zis că are mai multe, dar ea e copil, glumește. Și în final a zis că are. „I-am zis că trebuie să existe momente în care să mai fim și noi doi cu ea. Să mai mergem la un restaurant, la o masă. Vine, stă cu ea, nimic de reproșat. Dar să fim noi amândoi și Iza nu vrea. În ultima vreme nu prea mai vrea să ne vedem. Acum mama e plecată, că înainte îl deranja mama. Dar tot nu vrea să vină. Probabil că îi e frică să nu își strice această relație”, a adăugat vedeta, la Antena Stars.

„Vreau să vă spun că astăzi am confirmat plecarea noastră în vacanță, de ziua mea. Din păcate prietenii cu care trebuia să mergem nu mai pot veni din cauza unor probleme de sănătate și o să merg doar eu cu Iza.

Iza și-a dorit foarte mult ca tatăl ei să vină și el cu noi, în baza unei relații civilizate pe care o avem. A spus că pentru ea ar fi o minune. Din păcate, tatăl ei nu vrea să meargă cu noi în vacanță, iar pe mine mă doare foarte tare lucrul acesta. Mă doare că ea nu mai poate să fie cu noi împreună, chiar dacă noi nu mai suntem împreună, suntem părinții ei și pentru ea ar fi fost o bucurie, dar nu putem să obligăm pe nimeni, așa că vom pleca doar noi două”, a mai spus Oana Roman pe Instagram.

Sursă foto: Instagram