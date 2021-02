Marius Elisei, declarații despre infidelitate în mariajul cu Oana Roman: “Nu a fost cazul de scandaluri cu bătăi”

Invitat azi în platoul emisiunii “La Măruță”, Marius Elisei a făcut declarații despre zvonurile privind infidelitatea din mariajul cu Oana Roman. El le-a negat și a precizat că discuțiile aprinse purtate cu fosta soție nu au escaladat niciodată. Foștii parteneri de viață au o fiică – Isabela împlinește șapte ani peste trei zile.

Zvonurile privind infidelitatea în mariajul lor sunt false

Conform dezvăluirilor făcute astăzi de Marius Elisei, nu a înșelat-o pe Oana Roman, iar aceasta i-a fost fidelă de-a lungul poveștii lor de dragoste care s-a încheiat la aproape șapte ani de la nuntă.

“Ceva concret pentru care nu a mers nu știu. Nu am înșelat-o, nu m-a înșelat. Nu a fost cazul de scandaluri mari, cu bătăi, nu s-a pus cazul problema. Ea e vulcanică, dar are un suflet foarte bun. Nu am dat și nu o să dau niciodată într-o femeie”, a spus fostul soț al Oanei Roman “La Măruță”.

Marius Elisei regretă divorțul de Oana Roman și a avut multe cuvinte la adresa femeii care l-a făcut tătic pentru prima dată.

“Și mie îmi pare rău. Chiar dacă am divorțat suntem în continuare într-o relație bună care e și normală, avem un copil minunat. Am trecut peste tot, dar acum am ajuns și în faza asta în care să divorțăm oficial. Probabil că a existat foarte multă încărcătură din partea ambilor. Nu m-am simțit în umbra ei, era normal. Eu când am luat-o era cunoscută, e o femeie deșteaptă, cu capul pe umeri”, a mai precizat afaceristul.

Oana Roman şi Marius Elisei, părinți de fetiță

Oana Roman şi Marius Elisei s-au căsătorit pe 15 iunie 2014. La nuntă a fost prezentă şi fiica lor. Şi asta pentru că fata fostului premier al ţării a devenit mamă pe 21 februarie 2014. Maria Isabela a venit pe lume la ora 11:00, prin cezariana şi a primit nota 10 la naştere; ea a cântărit 2 kilograme şi 300 de grame. Fosta prezentatoare și afaceristul au divorțat la notar pe 15 februarie 2021.