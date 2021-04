Marius Elisei, deranjat de informațiile privind noua iubită: “Nu știu care este interesul”. Ce a precizat despre al doilea copil

Marius Elisei este foarte deranjat de informațiile privind așa-zisa nouă iubită și a negat că și-a refăcut viața amoroasă la nici trei luni de când a divorțat la notar de Oana Roman. Afaceristul a făcut precizări clare despre acest subiect sensibil din viața lui și a mărturisit că este adevărat că își dorește al doilea copil. Desigur, el a subliniat că acesta va veni la momentul potrivit pe această lume.

Marius Elisei a negat că are o nouă iubită

După ce la începutul acestei luni Oana Roman a vorbit despre povestea de iubire pe care Marius Elisei ar trăi-o, acesta răbufnit și a spus că nu există nicio nouă iubită în peisaj.

“Mi se pare total deplasată această știre care a apărut. Nici nu știu de unde a apărut, și cum a apărut și care este interesul, asta unu’ la mână, că nu am pe nimeni în viața mea. Și ca să demontez tot, nu am pe nimeni în viața mea, deci, nu am cu cine să mă duc pe la clinici și pe cine să las gravidă. Și doi la mână, este foarte urât să apară astfel de lucruri, cum că ar fi cineva gravidă, în condițiile în care atunci când ai o relație și cu acea persoană îndeplinești o sarcină, ar fi trebuit să treci prin anumiți pași”, a declarat afaceristul în cadrul unui interviu oferit pentru Antena Stars.

Marius Elisei, dezvăluiri despre cum va proceda când își va reface viața amoroasă

Conform dezvăluirilor oferite de Marius Elisei, atunci când va iubi din nou, el va lua totul treptat. În plus, a mai precizat el, printre primele persoane pe care le va cunoaște femeia alături de care își va reface viața vor fi fiica sa, Isabela, și fosta soție, Oana Roman.

“Păi da, în primul rând trebuie să… când ai pe cineva mai ales în situația în care sunt eu, trebuie să faci cunoștință copilului, apoi fostei soții. Sunt mai multe etape și mi se pare foarte deplasată această știre care este total eronată și falsă, pentru ca, repet, nu este nimeni în viața mea”, a mai mărturisit tânărul afacerist.

La întrebarea legată de persoana din anturajul său care l-ar fi dat de gol în legătură cu așa-zisa iubită, fostul soț al Oanei Roman a reacționat: “Nu este adevărat! Nu sunt discret și nu am cu cine să fiu discret și nici de ce să mă feresc! Și nu este o sursă din apropierea mea, nu este nimic adevărat”.

În cadrul interviului acordat recent, afaceristul a lăsat de înțeles că se gândește că toate zvonurile au apărut pentru că unele persoane își doresc ca relația lui cu fosta soție să nu fie una armonioasă.

“Tot ce este posibil și sunt conștient că sunt foarte mulți oameni care vor să facă rău, pentru că răul se face cel mai ușor. Dar măcar să vină cu ceva care este plauzibil, decât să bage copii la mijloc”, a mai spus fostul ginere al lui Petre Roman.

Oana Roman şi Marius Elisei au divorțat în urmă cu aproape 3 luni

Oana Roman şi Marius Elisei s-au căsătorit pe 15 iunie 2014. La nuntă a fost prezentă şi fiica lor. Şi asta pentru că fata fostului premier al ţării a devenit mamă pe 21 februarie 2014. Maria Isabela a venit pe lume la ora 11:00, prin cezariana şi a primit nota 10 la naştere; ea a cântărit 2 kilograme şi 300 de grame. Fosta prezentatoare și afaceristul au divorțat la notar pe 15 februarie 2021.

Sursa foto: Instagram / Marius Elisei & Facebook / Oana Roman