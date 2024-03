Marius Elisei, făcut praf după absența lui la înmormântarea Mioarei Roman! N-a scăpat de critici: „Să-i fie rușine”

Oana Roman a trecut printr-un adevărat calvar! Mama vedetei s-a stins din viață pe data de 23 februarie, lăsând în urmă numai durere în sufletele celor dragi. Fiica lui Petre Roman a fost sfâșiată de durere și cu greu a găsit puterea să meargă mai departe. Sora ei, Catinca, și micuța Isabela i-au fost aproape în clipele grele. Marius Elisei nu a mers la priveghi și nici la înmormântare, să-și ia adio de la fosta soacră. O persoană apropiată familiei Roman a răbufnit la adresa bărbatului și l-a făcut praf! Ce a avut să-i reproșeze public?

Marius Elisei n-a fost prezent nici la priveghiul Mioarei Roman, nici la înmormântare. Regretata profesoară l-a plăcut pe bărbat încă de la începutul relației lui cu Oana Roman. Chiar dacă mariajul lui cu vedeta s-a încheiat, mulți se așteptau să-l vadă în ziua în care fosta lui soacră a fost condusă pe ultimul drum. Ei bine, acest lucru nu a fost posibil, căci fostul partener de viață al influenceriței nu și-a făcut apariția. Nu a venit nici să-i aducă o floare, nici să-i aprindă o lumânare la căpătâi. Oana Roman a avut-o alături pe fiica ei, Isabela, care nu s-a dezlipit de sicriul bunicii ei.

Elena Merișoreanu, o apropiată a familiei Roman, și-a dat cu părerea despre absența lui Marius Elisei de la înmormântarea soacrei lui. Cântăreața de muzică populară a ținut să spună că Mioara Roman vorbea mereu frumos despre el, mai ales de când se căsătorise cu Oana. Interpreta este de părere că el trebuia să fie prezent, dacă nu pentru fosta soție, pentru fiica lui, Isabela.

„Să-i fie rușine. Mioara Roman vorbea frumos de el, încă de când s-a căsătorit Oana cu el. Nu se poate așa ceva! Trebuia să se ducă, în memoria ei. Dar și pentru că are fetița asta scumpă cu Oana. E un copil foarte inteligent. Eu când am vorbit cu ea, mi-a spus că ‘tati nu ne ajută, nu ne dă nimic, nu îl mai interesează de noi’. Îți dai seama că e copil și are și ea traume… Urât din partea lui. Nu mă așteptam. Și eu m-am întrebat…”, a spus Elena Merișoreanu, pentru viva.ro