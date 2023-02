Marius Elisei i-a dat ultimatum Oanei Roman! Vedeta a făcut mesajul public

O nouă despărțire din showbiz-ul intern românesc menține atenția celor de acasă, după ce Oana Roman și Marius Elisei au ales, din nou, să meargă pe drumuri separate. Oana Roman le-a transmis fanilor de pe Instagram că parcursul lor împreună, pe același drum, a luat sfârșit, decizia venind din partea tatălui copilului ei.

Totuși, deși despărțirea lor este una răsunătoare și cei doi nu vor să mai aibă de aface unul cu celălalt, Marius Elisei aruncă bomba. Iată ce i-a cerut acesta Oanei Roman.

Ce i-a cerut Marius Elisei Oanei Roman

După ce și-a spus neumulțumirea și a considerat că cel mai benefic lucru pentru ei este despărțirea, se pare că Marius Elisei nu-și mai dorește nici măcar ca mama fiicei sale să-i poarte numele.

Așadar, bărbatul a înștiințat-o pe Oana Roman să își modifice numele de pe Instagram, și să renunțe la ,,Elisei”. Mai mult decât atât, Marius Elisei i-a dat termen vedetei până marți.

Marius Elisei s-a despărțit de Oana Roman

Oana Roman a trebuit să se conformeze deciziei pe care Marius Elisei a luat-o. Vedeta a mărturisit că bărbatul a ales să meargă pe alt drum.

„Practic nu am avut de ales. Nu a fost decizia mea, nu a fost dorinţa mea. Eu am făcut tot ce am putut, ce am demonstrat că pot, am făcut-o pentru noi ca familie, n-a fost de ajuns. Am înţeles că nu se mai poate merge mai departe şi o să-mi văd de drumul meu, atât din punct de vedere al vieţii profesionale cât şi personale.

Cred că e cea mai bună decizie şi cea mai corectă. Eu trebuie să mă concentrez să-mi văd de acest copil minunat pe care îl am şi să-mi văd de viaţa mea”, a fost explicația Oanei Roman.