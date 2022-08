Marius Tucă Show începe miercuri 10 august, de la ora 20.00, live pe gândul.ro

Liderul AUR, George Simion, nu mai are nevoie de nicio prezentare. Mereu dezlănțuit, mereu tânăr și neliniștit pe baricadele politicii românești.

Prezent în emisiunea lui Marius Tucă, președintele AUR vorbește -în stilul care l-a consacrat – despre România de astăzi, despre politică și politicieni, despre pandemie și război, despre interese, orgolii, bătălii politice, despre întâlnirea istorică a micilor și a marilor puteri, într-o nouă reașezare și reconstrucție pe harta lumii.

Dar, bineînțeles, și despre…nunta anului. Cum cine este mire? Nimeni altul decât George Simion! Invitați de seamă? – Întreaga societate civilă, că, doar, chiar liderul AUR a lansat invitația în spațiul public. Istorie curată! Chiar așa, tu ce faci pe 27 august? Love Is in the Air! Rămâi aproape!

