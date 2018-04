La aproximativ o lună după ce a izbucnit scandalul legat de Facebook și Cambridge Analytica, Mark Zuckerberg a fost chemat în fața Congresului Statelor Unite să dea explicații în privința modului în care datele personale au fost furate. Mark Zuckerberg spune că i s-au furat chiar lui date, în cadrul acestui scandal.

În cea de-a doua zi de audieri, Zuckerberg a vorbit despre beneficiile pe care le-a adus Facebook lumii și societății, dar a concluzionat că au făcut și lucuri rele și acest lucru trebuie schimbat. El a declarat că și datele sale personale au fost preluate de Cambrigde Analytica și au fost folosite, însă a ținut să vorbească și despre beneficiile pe care Facebook le-a adus la nivel global.

”Facebook este o companie idealistă și optimistă. Pentru cea mai mare parte a existenței noastre, ne-am concentrat pe tot binele pe care îl pot aduce oamenii. Pe măsură ce Facebook a crescut, oamenii de pretutindeni au devenit un nou instrument puternic pentru a rămâne conectați la oamenii pe care îi iubesc, pentru a-și face auzită vocea, pentru a construi comunități și afaceri. Recent, am văzut mișcarea #metoo organizată, cel puțin parțial, pe Facebook. După uraganul Harvey, oamenii au adunat peste 20 de milioane de dolari pentru sprijinul victimelor. De asemenea, peste 70 de milioane de întreprinderi mici utilizează Facebook pentru a crea locuri de muncă. Dar acum este clar că nu am făcut suficient pentru a împiedica aceste instrumente să fie folosite și pentru rău. Aceasta se referă la știrile false, la interferențele străine în alegeri și la discursurile de ură, precum și la dezvoltatorii și confidențialitatea datelor. Nu am avut o viziune destul de largă asupra responsabilității noastre și aceasta a fost o mare greșeală. A fost greșeala mea și îmi pare rău. Am început Facebook, o conduc și sunt responsabil pentru ceea ce se întâmplă aici”, a spus Zuckerberg.



87 de milioane de utilizatori Facebook, afectați de transferul datelor

Peste 87 de milioane de utilizatori de Facebook sunt afectați de cel mai recent scandal în care este implicată celebra rețea de socializare. Datele lor au fost transferate în mod incorect la firma de consultanţă politică Cambridge Analytica. Iată cum afli dacă ți-au fost furate date de pe Facebook.

Cum afli dacă ți-au fost furate date de pe Facebook

Se pare că utilizatorii ale căror date au fost furate de pe Facebook vor primi un mesaj detaliat în feed. Reprezentanții Facebook anunță că utilizatorii cei mai afectați sunt din Statele Unite, Filipine, Indonezia și Marea Britanie.

Facebook a fost intens criticată după ce a ieşit la iveală că a ştiut de mai mulţi ani că firma Cambridge Analytica a colectat datele a milioane dintre utilizatorii săi, dar s-a bazat pe asigurările firmei din Londra că a şters informaţiile.

Channel 4 News a relatat însă ulterior că cel puţin o parte din aceste date sunt încă în circulaţie, chiar dacă firma Cambridge Analytica insistă că le-a distrus.