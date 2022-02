Mărturia extrem de emoționantă a mamei care a trecut pe jos, cu bebelușul în cărucior, granița în România

Ucraina este sub asesdiul armatei ruse, raidurile aeriene ale armatei ruse începând la primele ore ale dimineții. De teama războiului, mii de ucrainieni îți părăsesc casele, luând doar câteva lucruri importante cu ei.

La vama Siret, din nord-estul României, după orele prânzului au început să sosească sute de oameni, cu copii în brațe, cu câte un bagaj în mână, toți fugind speriați din calea războiului. Printre aceștia, o ucraineancă cu bebelușul în cărucior și a trecut pe jos Vama Siret. „Este panică mare pentru că toată lumea vrea să plece de acolo”, mărturisește femeia care este căsătorită cu un român.

„E normal că lumea e panicată, toți au familii, copii. Am lăsat mașina acasă, am trecut pe jos, nu pot să stau atât cu copilul. Mă așteaptă soțul în România. Sunt stresată, mi-am lăsat familie, mi-am lăsat tot acolo. Nu mi-am luat nimic în afară de documente și copil”, a spus femeia pentru Antena 3.

Invadarea Ucrainei de către Rusia determină populaţia ucraineană să părăsească în masă ţara aflată în război. Mii de oameni panicaţi de începerea conflictului militar au stat, joi, la cozi interminabile la frontiera dintre Ucraina şi România, în zona localităţii Tereblecea, pentru a părăsi, pe jos, teritoriul ucrainean, având ca destinaţie finală diferite oraşe din România sau alte ţări europene.

România va stabili puncte de primire pentru refugiaţi

Ministrul Apărării, Vasile Dîncu, a anunţat, joi, că au fost stabilite puncte de primire pentru refugiaţi în judeţe de graniţă cu Ucraina. ”Pentru început am stabilit şase sau şapte judeţe unde vom avea puncte pentru primire refugiaţi. Sigur că vom primi şi sprijinul unor ţări din Uniunea Europeană dacă va fi cazul, inclusiv trupele care sunt în România în acest moment au specialişti din această zonă pentru gestiunea fluxurilor de refugiaţi. Avem pregătite toate materialele pentru asta, am activat aceste puncte. Am activat centre pentru primire de refugiaţi eventual. Nu vedem până în acest moment un flux important în această zonă, dar noi suntem pregătiţi la graniţă”, a afirmat Dîncu, la Digi 24.

Vasile Dîncu a dat asigurări că nu există semne ale unui posibil conflict în ţara noastră.

