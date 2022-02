Mărturia românului prins în Ucraina, în plin război: „Sunt singur aici”

Mihai Leca se află sub contract cu PFK Lviv, echipă la care a ajuns anul trecut, în octombrie. Fotbalistul a fost prins în Ucraina, unde a început războiul. Într-un interviu acordat pentru Prosport, jucătorul a recunoscut că este gata să plece din țară în cazul în care situația se va agrava.

Familia fotbalistului, aflată în România, este, pe bună dreptate, panicată. Mihai Leca ține legătura cu soția prin telefon și precizează că va pleca din Ucraina dacă lucrurile se vor complica și mai mult decât sunt în prezent.

“Chiar aseară am citit știrile și văzusem că încă nu s-a întâmplat ceva rău și acum, dimineața, când m-am trezit, o groază de mesaje. Am intrat și eu repede pe internet să mă uit și am văzut că au atacat și toata lumea e în panică. Acum am primit și eu mesaj pe grupul echipei și urmează să ne întâlnim la baza de antrenament. Azi trebuia să facem deplasarea, pe 26 aveam etapă chiar aproape de Kiev. Unde stau eu în oraș e liniște. E și distanță mai mare de acele zone. Au dat starea de urgență de ieri și s-au amânat meciurile acum. Ne vor spune la antrenament ce avem de făcut. Încă nu a intrat frica și presiunea în mine aici, fiind la mai mare distanță de unde se întâmplă. Eu sunt singur aici, familia e în România. De când am plecat soția îmi scrie mereu și e la curent cu știrile. Toată lumea e panicată și acum m-au sunat 2-3 prieteni, se tem pentru mine, vor să fiu bine și să mă întorc acasă. Am discutat zilele trecute și la echipă și toți colegii spuneau că nu cred că începe ceva, că e totul diplomatic, nu se astepta nimeni să înceapă un război. Nu l-a luat nimeni în serios pe Putin, spuneau că pe el îl interesează acele doua orașe și nici ei nu știau la ce să se aștepte, dar nu credeau că va începe un război”, a spus Mihai Leca pentru ProSport.

Mărturia românului prins în Ucraina, în plin război: “Dacă o să simt că nu sunt în siguranță, o să îmi fac bagajul și plec acasă”

Viitorul lui Mihai Leca la PFK Lviv este incert, deși are contract ferm cu clubul. Starea de urgență aflată în Ucraina poate schimba, însă, situația.

“Eu, personal, am avut discuții cu cei din conducerea echipei și mi-au spus ca nu se asteptau la război. Noi avem contracte și trebuie să le respectăm, dar cum acum e situație de urgență, poți să negociezi sau să faci ceva. Chiar nu m-am așteptat vreodata când am semnat aici să se întâmple așa ceva. La ora 11 avem ședintă la bază, mai am colegi străini, un francez și un croat. Dacă o să simt că nu sunt în siguranță, o să îmi fac bagajul și plec acasă, pentru că e cel mai important să fii sănătos și lângă familie, pentru că fotbal mai joci dacă ești sănătos”, a mai spus Mihai Leca.

“Mircea Lucescu este luat în evidență”

În final, Mihai Leca a precizat că Mircea Lucescu a fost luat în evidență de Ambasada României în Ucraina, în special după ce Kievul a fost atacat de ruși.

“Chiar am vorbit cu cei de la ambasadă și mi-au spus că îl au în evidență și pe dânsul și că o să aibă grijă de toți. Kievul a fost vizat de la început de atacuri. S-a ajuns să fie panică, să fii blocat cum ește dânsu, să trebuiască să evacuezi orașul… e situație grea”, a mai spus Mihai Leca.