Mărturia sfâșietoare a unui tânăr care a supraviețuit în tragedia de la 2 Mai. A răbufnit după vorbele lui Mihai Pascu, tatăl șoferului vinovat: „Nu s-a făcut dreptate”

Tragedia de la 2 Mai a cutremurat o țară întreagă! Vlad Pascu s-a urcat drogat la volanul mașinii lui și a intrat într-un grup de tineri care mergeau pe marginea drumului. Roberta Dragomir și Sebastian Olariu au murit în urma impactului devastator, iar părinții lui își caută dreptatea prin tribunale. Pe lângă cei doi tineri uciși, au mai existat și alte victime, care au supraviețuit din fericire. La opt ani de la nenorocire, una dintre victime a făcut mărturisiri sfâșietoare!

Unul dintre tinerii care a fost accidentat de Vlad Pascu și a supraviețuit, a vorbit pentru prima dată de când a avut loc tragedia din 2 Mai. Acesta este de părere că nu s-a făcut dreptate în cazul morții Robertei și a lui Sebastian, după ce șoferul drogat i-a izbit din plin.

Acesta speră că până la finalul procesului să se facă dreptate. Mihai Pascu, tatăl șoferului vinovat, a făcut declarații neașteptate despre tinerii loviți cu mașina de fiul său, reușind să stârnească diverse reacții. Atât tatăl Robertei, cât și tinerii supraviețuitori sunt revoltați după ce au auzit vorbele afaceristului.

Tânărul care a supraviețuit accidentului de la 2 Mai a făcut dezvăluiri incredibile, după ce l-a auzit pe Mihai Pascu, tatăl lui Vlad. Cel din urmă a adus în discuție faptul că tinerii nu ar fi mers pe trotuar, ci pe marginea străzii. După declarațiile controversate, supraviețuitorul a ținut să explice întreaga situație. De asemenea, el este revoltat de faptul că Vlad Pascu este cercetat pentru ucidere de inculpă și nu pentru omor calificat.

„După opt luni de la tragedia de la 2 Mai nu cred că s-a făcut dreptate în vreun fel și pentru că procesul este în desfășurare. Poate la final se va face dreptate. Vreau să se știe și să audă cât mai multă lume! În primul rând, pe porțiunea Vama Veche- 2 Mai, doar pe o porțiune există un trotuar amenajat.

Noi pe acea parte amenajată am mers și la un moment dat s-a oprit în mijlocul câmpului așa că am mers cât mai aproape de câmp, astfel încât să nu stăm pe stradă. Asta se justifică de ce am mers noi pe partea „greșită”.

Ce a spus tatăl lui Vlad Pascu la Tribunal, mi se pare că a spus-o din disperare. Adică așa a sunat. Vă dați seama cum au fost sentimentele atunci, seara petreceam cu toții pentru o zi de naștere și dimineața ne plângeam prietenii.

Vă dați seama cum ne-am simțit cu toții. Iar faptul că Vlad Pascu este cercetat pentru ucidere de inculpă și nu pentru omor calificat este irelevant pentru mine pentru că nu va înlocui această sentință ceea ce a făcut”, a spus acesta, la Antena 3.