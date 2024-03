Mărturia tulburătoare a lui Mirel, tânărul de 23 de ani care i-a devenit călău Andreei. Cum se apără: ”M-am enervat foarte tare și...”

Răsturnare de situație în cazul crimei care a îngrozit România! Andreea a sfârșit la doar 21 de ani, ucisă fiind de un tânăr care dezvoltase o obsesie pentru ea. Anchetatorii au scos la lumină noi detalii cutremurătoare, după ce Mirel a ucis-o pe fata de care era îndrăgostit cu 60 de lovituri de cuțit. Raportul IML arată că studenta la Medicină a fost ucisă cu sânge rece și aproape decapitată. Ce le-a spus ucigașul oamenilor legii? Tatăl tinerei a avut o presimțire sumbră în legătură cu fiica lui. Șirul evenimentului îi va lăsa pe toți mască!

Andreea a fost ucisă la 21 de ani de către un tânăr de 23 de ani, obsedat de ea. Crima a îngrozit întreaga țară și pe zi ce trece ies la iveală tot mai multe detalii macabre. Fata era studentă în primul an la Medicină, în Timișoara, și avea un singur vis: să devină medic și să salveze viețile celor aflați la ananghie. Din păcate, pe a ei nu a putut s-o salveze nimeni. Andreea era din localitatea gorjeană Padeș, a făcut liceul la Baia de Aramă, apoi a decis să urmeze facultatea la Timișoara.

În ziua crimei, aceasta vorbise cu tatăl ei și l-a anunțat că vine acasă. Doar că, atunci când nu i-a mai răspuns părintelui ei, acesta a intrat în panică și a plecat spre Timișoara. A presimțit că fiica lui nu mai este în viață.

Tatăl victimei susține că Andreea și Mirel nu erau iubiți, așa cum spune criminalul. De fapt, tânăra era prietenă bună cu sora ucigașului, iar în acest mod l-ar fi cunoscut și pe el. Tânărul de 23 de ani, student la Teologie și Medicină, a pus ochii pe fată și a dezvoltat o obsesie criminală pentru ea. Cum aceasta i-a refuzat avansurile și nu a vrut o relație cu el, Mirel a trecut la fapte odioase.

Potrivit Observator, Andreea ar fi fost ucisă cu 60 de lovituri de cuțit. Raportul IML a scos la iveală amănunte cumplite și rănile fatale de pe trupul neînsuflețit al fetei. Studenta era aproape decapitată, lăsată să zacă într-o baltă de sânge. Criminalul ar fi folosit două cuțite atunci când a ucis-o.

Mirel Dragomir se află după gratii, acolo unde-și va petrece o mare parte din viață. Criminalul le-a spus anchetatorilor că avea o relație cu Andreea încă din luna octombrie a anului trecut. Acesta a dat detalii cumplite din momentul crimei și le-a spus polițiștilor cum a ucis-o pe fată.

„Din luna octombrie am o relație de iubire cu Andreea iar în ultima lună am simţit-o mai distantă. În data de 22.03.2024, în timp ce ne aflam la apartamentul părinţilor mei, am observat că Andreea tasta pe telefon şi am crezut că vorbeşte cu cineva. Am întrebat-o cu cine discută iar ea a refuzat să îmi spună cu cine se conversa. Am încercat să îi iau telefonul din mână şi ea l-a ținut strâns. Am reuşit totuşi să i-l iau și i-am spus Andreei să îmi spună codul pin”, se arată în declarația lui Mirel din Rechizitoriul procurorilor, conform Antena Stars.