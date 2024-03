Ce arată raportul IML în cazul crimei din Timișoara. Ultimele clipe din viața Andreei, dezvăluiri cutremurătoare

Andreea, în vârstă de 21 de ani, a fost ucisă cu sânge rece de către iubitul ei, Mirel, care are 23 de ani. Tânăra din Baia de Aramă era studentă la Medicină în Timișoara și avea un singur vis: să salveze cât mai multe vieți! Doar că, destinul a fost prea crunt pentru ea, iar viața ei nu a mai salvat-o nimeni. Și-a părăsit partenerul, iar acesta într-un moment de furie i-a aplicat mai multe lovituri de cuțit până a lăsat-o fără suflare. Ce au descoperit medicii legiști după autopsie? Adevăratul motiv pentru care studentul la Teologie ar fi înjunghiat-o pe Andreea de peste 30 de ori!

Andreea, din Baia de Aramă, a avut parte de un destin tragic! Tânăra avea 21 de ani și un viitor înainte. Era studentă la Medicină în Timișoara și își dorea să devină medic. Era împreună cu Mirel Dragomir, din Caraș-Severin, student și el la Medicină, dar și la Teologie. Tânărul de 23 de ani obișnuia să meargă des la biserică și cânta în corul lăcașului de cult. Nimeni nu se aștepta să recurgă la o astfel de faptă odioasă.

Detalii teribile ies la iveală din cazul care a cutremurat întreaga țară. Mirel a omorât-o cu sânge rece pe Andreea, după ce tânăra l-a anunțat că-l părăsește. N-a conceput acest lucru și a recurs la un gest șocant. În urma raportului de la INML, medicii legiști au descoperit că tânăra de 21 de ani a fost lovită cu cuțitul de zeci de ori: de 28 de ori la nivelul gâtului și încă trei în torace. Ultimele lovituri de cuțit i-au fost fatale, spun specialiștii de la Medicină Legală, potrivit Observator.

Medicii legiști și anchetatorii au rămas îngroziți atunci când au văzut că Andreea era aproape decapitată. Trupul neînsuflețit a fost găsit într-o baltă de sânge, în apartamentul deținut de mama băiatului, în Timișoara. Andreea a luptat până-n ultima clipă, căci legiștii au descoperit sub unghiile ei sângele și bucăți de piele ale atacatorului. În zadar a încercat fata să se apere.

Prof. universitar doctor Tudorel Butoi, psiholog criminalist, și-a spus părerea despre cazul care a tulburat întreaga țară. Specialistul i-a făcut un profil de criminal lui Mirel Dragomir și a ajuns la o concluzie în cazul său. Se pare că ucigașul o vedea pe Andreea drept „propria marfă”, iar când fata i-a spus că-l părăsește, acesta nu a acceptat decizia ei și a recurs la crimă.

„Aceste explicaţii fără îndoială că vor fi făcute în timpul interogatoriului, când fiecare amprentă comportamentală din câmpul faptei va trebui să fie explicată. Discutând însă despre un profil avem un bio instinctual, un individ cu puternice acumulări în zona erotică, afectivă şi, din punct de vedere al gândirii, un individ care şi-a obiectualizat relaţia, ca şi când (n.r ea) ar fi al lui. În momentul acesta, caută să se îngusteze câmpul de mişcare al prietenei lui, al victimei şi nu reuşeşte. Iată de ce a existat şi potenţialul de ripostă din partea fetei, care s-a zbătut, a zgâriat, a lovit pentru că ea avea în joc libertatea.

Conform acestei libertăţi, dorea să se despartă de acest băiat, care repet o obiectualizase şi o socotea ca pe propria lui marfă. De aceea, loviturile sunt atât de multe, pentru că el nu poate să conceapă că o pierde şi, în asemenea cazuri să ştiţi că loveşte până oboseşte, ai 10, 15, 20 de lovituri. Tragică povestea şi nu ştiu ce are Timişoara asta şi Medicina. Tot acolo, şi tot la Medicină, am avut iubit şi iubită care au ucis un cetăţean, l-au făcut bucăţi şi l-au cărat cu sacul. Aşa şi aici, medicinişti, ar fi putut avea o proiecţie mai bună profesională şi să nu fie atât de nefericiţi. Am fost tot timpul suspicios, când din cercul de bănuiţi, 4-5-6 persoane, erau descrişi ca adevăraţi îngeri. Surpriza apare”, a explicat psihologul criminalist, pentru sursa citată mai sus.