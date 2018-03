Românul condamnat pe viață pentru trafic de droguri în Cambodgia își ispășește pedeapsa în condiții înfiorătoare. Adrian Cătălin Varadi, alias Bujie, a vorbit în exclusivitate pentru CANCAN.ro, site-ul numărul 1 din România, despre supraviețuirea într-o închisoare de maximă securitate. Bujie este nevoit să stea în condiții inumane, cu alți 94 de deținuți! În plus, Ambasada României nu există pentru el!

Românul Adrian-Calin Varadi, în vârstă de 38 de ani, a fost arestat pe 14 august 2016 pe aeroportul internațional din Phnom Penh, la sosirea din Brazilia. Avea în bagaj 4,96 kg de cocaină, iar împreună cu Varadi a fost condamnat și cetățeanul nigerian Chukwuemeka Ibe. Nigerianul a fost arestat în aceeași zi în timp ce aștepta în camera de hotel să-i fie predate drogurile, pe care urma să le transporte în țara vecină, Thailanda.

CANCAN.ro a reușit să stea de vorbă, în exclusivitate, cu orădeanul cunoscut de apropiați drept ”Bujie”.

”Nu mai am șanse să scap, dar pe 23 merg la recurs. De la ambasadă au venit o singură dată de când m-au arestat, dar m-au uitat. Am fost vizitat o singură dată, acum un an, și au vorbit numai aiurea cu mine. Nici nu mi-au adus nimic. Nici măcar nu avem ambasadă aici, ci doar în Vietnam”, a povestit Bujie.

Varadi stă în celulă alături de 93 de deținuți

Varadi a mai povestit condițiile inimaginabile de detenție care ar face ca pușcăriile din România să pară raiul de pe pământ. Românul se spală la găleată și doarme pe jos.

”Eu sunt deținut în capitala Cambodgiei, Phnom Penh, la Centrul corecțional nr. 1. Mai bine mă închideau în țară. Sunt condamnat pe viață aici în Cambodgia, m-au dat la ziare și televiziuni. Suntem 94 în cameră. Nu sunt deloc condiții, e ceva de groază. Duș facem de două ori pe zi cu câte o găleată. Nu avem nici pat, dormim pe jos. Mâncarea e foarte rea, orez în fiecare zi. Se vede și în poză că am slăbit”, spune el.

Bujie mai are o singură cale de atac la sentința condamnării pe viață, dar nu are mari speranțe că va scăpa. Știe cum sunt tratați traficanții de droguri în țările asiatice. Speră doar să fie transferat să-și ispășească pedeapsa în România și face un apel la adresa autorităților române să pornească demersurile de repatriere.