Prin intermediul celebrei adresă [email protected], am intrat în posesia unui video de senzație, în prim-planul căruia se află Adriana, fiica lui Dan Bursuc, care, aflată lângă mai multe icoane, dezvăluie că și-a lăsat brățările la o casă de amanet, pentru că în casa familiei nu ar mai fi bani. Din motive lense de înțeles, nu vom publica și filmarea, ci doar afirmațiile tinerei. CANCAN.RO prezintă, în exclusivitate, mărturii halucinante!

În luna mai, site-ul nr. 1 din România vă dezvăluia, în premieră, că Dan Bursuc își vinde super-vila aflată în Popești Leordeni, în care a investit o avere (TOATĂ POVESTEA AICI). Coincidență sau nu, gestul celebrului impresar a venit după ce Nicolae Florin, zis Uku, afirma că „Tăticul maneliștilor”, în fond fostul său „ginere”, ar fi înglodat în datorii.

Nicolae Florin, cel care a avut o relație timp de un an și jumătate cu Adriana, fiica lui Dan Bursuc, ne prezenta, la momentul respectiv, inclusiv o hârtie, pe care ar fi trecute sumele pe care impresarul le-ar datora. În total, 1.385.000 de euro!

„Nu am nicio tangență cu acel om. Eu am un nume, un statut și nu mă cobor să răspund unui om de doi bani, un neica nimeni. Din infractor, vrea acum să ajungă artist pe spatele meu. Este avid după publicitate. Nu am nicio problemă cu nimeni, trebuie să vină și cu dovezi dacă mă tot acuză. Nu mă cobor la nivelul lui„, s-a apărat, atunci, Dan Bursuc, negând, totodată, că nu ar mai avea „capital”.

Fiica lui Dan Bursuc, discurs halucinant: „Mă jur pe tata și toată familia mea…”

Fără fum nu iese, însă, niciodată foc. „Tăticul maneliștilor” ar avea, într-adevăr, probleme financiare, deși el neagă acest lucru. Cel puțin asta rezultă dintr-un filmuleț care ne-a survenit pe celebra adresă [email protected]. Aflată cu mâna pe o icoană, Adriana, fiica lui Dan Bursuc, recunoaște că a lăsat mai multe bijuterii la amanet pentru că, potrivit propriilor spuse, „nu mai sunt bani în casă”.

„Mă jur pe tata și toată familia mea, să dea Dumnezeu să nu am parte de nimic, să rămân așa cum sunt, dacă nu am fost la Vitan la amanet să las trei brățări d-ale mele ca să pot să pun mia de dolari la loc, că nu mai sunt bani în casă și să nu umble tata la ei. Să dea Dumnezeu să moară ce iubesc eu mai scump„, este mesajul fiicei lui Dan Bursuc, care confirmă faptul că „Tăticul maneliștilor” s-ar afla în pragul falimentului.

Ar fi fost părăsit de toți artiștii

În primăvară, Nicolae Florin, zis Uku, trăgea primul semnalul de alarmă și dezvăluia că Dan Bursuc s-ar confrunta cu grave probleme financiare, după ce a fost părăsit de mai mulți artiști pe care i-a impresariat.

„Nu mai are nicio formație, de el a rămas doar numele. Nici pe Kana Jambe, nici pe Arabii lu’ Bursuc, nici pe Cameleonii. Nici pe Copilul de Aur nu-l mai are, el ia contracte separat. Nici pe Laura Vass, căreia i-a luat numele. Nici pe Alex Kojo„, susține fostul iubit al fiicei lui Dan Bursuc.

CANCAN.RO nu va abandona acest subiect și va reveni cu alte dezvăluiri în zilele următoare. Avem marfă de top. Deci, rămâneți cu noi!