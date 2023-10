Nicolae Florin, zis Uku, un presupus interlop care ar avea legături cu temutul clan Chira și nimeni altul decât ex-iubitul fiicei lui Dan Bursuc, îl distruge cu dovezi pe „Tăticul maneliștilor”, pe care îl acuză că refuză să îi restituie o datorie de 110.000 de euro. Celebrul impresar i-a transmis denunțătorului său, prin intermediul unui filmuleț, că nu va vedea niciun ban și că dacă are probleme să facă plângere la Poliție. Avem video și declarații, pe care le CANCAN.RO le prezintă în exclusivitate.

În urmă cu trei zile, într-un interviu de zile mari acordat pentru CANCAN.RO, Dan Bursuc nu l-a trecut vederea pe Nicolae Florin cel care, timp de un an și jumătate, a avut o relație cu fata celebrului impresar, Adriana (DETALII AICI). Surprinzător, discursul s-a propagat într-o notă extrem de diplomată.

„Ceea ce s-a vehiculat pe site-urile de socializare era o rețetă a fiicei mele, legată de un neica nimeni care s-a supărat că nu mai e băgat în seamă. Și atunci a trebuit să vină cu tot felul de înțepături din astea, crezând că imperiul Dan Bursuc poate fi dărâmat de un neica nimeni. Eu ignor gurile rele întotdeauna și mi se pare că trebuie să le adresez câte un zâmbet și vă spun «vă pup, dragii mei, puteți continua, eu știu ce-am de făcut»„, a declarat Dan Bursuc.

Dan Bursuc, dator cu 110.000 de euro

CANCAN.RO a luat legătura cu Nicolae Florin, zis Uku, cel vizat de declarațiile lui Dan Bursuc. Acesta nu a fost deloc la fel de diplomat. Presupusul interlop îl distruge pe „Tăticul maneliștilor”, pe care îl acuză că îi datorează o sumă imensă de bani. De aici, practic, ar fi început scandalul dintre cei doi.

„I-am dat fetei lui 110.000 de euro și nu am văzut înapoi nici măcar o mie de lei. Taică-su a lăsat-o să atârne așa, știa că am familie și copii. Am filmări video cu el (n.r. Dan Bursuc) când îmi spune că nu-mi mai dă niciun ban. M-a blocat peste tot, a dat bani la televiziuni, nu știu… Nu vor să țină cont de ce am de spus, deși am inclusiv dovezi„, ne-a declarat Uku.

Mesaj taios către Nicolae Florin, zis Uku. „Du-te la Poliție și reclamă-mă”

În toată această perioadă, Dan Burusc a negat în presă că ar avea datorii față de Nicolae Florin. Adevărul ar fi, însă, altul, lucrurile stând cu totul altfel. „Tăticul maneliștilor” i-a recunoscut lui Uku că îi datorează respectiva sumă de bani, dar i-a transmis, prin intermediul unui video intrat în posesia CANCAN.RO, că nu va vedea nici măcar un euro și că dacă e bărbat adevărat trebuie să-și asume pierderea.

„Vezi că nu mai vezi nimic. Du-te la Poliție și reclamă-mă. Băi, tată, eu am avut 7.000 de gagici la viața mea, am plătit toată viața. Și tu, la rândul tău, și-a plăcut, ai plătit. Eu ți-o spun bărbătește„, i-a transmis Dan Bursuc lui Nicolae Florin.

Cu siguranță, scandalul dintre cei doi nu se va încheia prea curând. CANCAN.RO va urmări, în continuare, subiectul, iar când va fi cazul va reveni cu noi detalii. Deci, rămâneți pe poziții!