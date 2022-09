Marymar a răbufnit! Cum și-a pus iubita lui Tzancă Uraganu „fanele” la punct

Marymar (28 de ani) dă totul din casă! Iubita lui Tzancă Uraganu (31 de ani) s-a luat de „comentatoarele” care i-au reproșat că este „toată din plastic” și a spus adevărul despre operațiile sale. Bruneta le-a dat replica răuțelor din online.

Alina Stoican, cunoscută ca Marymar, a fost îndelung criticată, de când a apărut la brațul lui Tzancă Uraganu. După ce a fost „bombardată” de comentarii, make-up artista nu a mai rezistat și le-a răspuns celor care au pus-o la zid pentru că ar avea operații estetice.

„Au fost multe comentarii. Pe mine m-au amuzat, sincer, dar a fost puțin deranjant că mesajele urâte au venit din partea unor femei frustrate. M-am uitat și eu așa pe profiluri să văd cam cine spune vorbele acestea urâte. Este deranjant pentru că se găsesc femeile foarte frustrate, nu vrea să mă exprim aiurea, femei care nu ar avea de ce să vorbească așa. Nu își permit ele, de asta am și spus: „Dacă vă permite corpul, purtați și voi așa!”. Ce să fac? Astea sunt formele mele. Eu așa sunt!”, a precizat vedeta, în exclusivitate pentru Antena Stars. (CITEȘTE ȘI: Tzancă Uraganul și Marymar, invitați la nunta lui Nuțulică, fiul lui Nuțu Cămătaru. Ce ținute au ales cei doi pentru un asemenea eveniment)

Ce spune Marymar despre intervențiile chirurgicale. Este sau nu tunată?

După cum spune chiar ea, iubita lui Tzancă Uraganu nu are intervenții chirurgicale. Singura modificare pe care și-a făcut-o este implantul mamar, contrar opiniei „comentatoarelor”.

„Sunt foarte multe comentarii că sunt operată, că sunt toată din plastic, că eu nu sunt reală cu nimic. Vreau să spun și să se audă foarte clar: singura intervenție chirurgicală, singura operație pe care mi-am făcut-o este implantul mamar. Nu am nicio altă intervenție, nu am nici măcar în pomeți, cum mi s-a spus, că am fața injectată”, a dezvăluit bruneta. (CITEȘTE ȘI: Mădălina Miu, dezvăluiri neașteptate despre relația dintre Tzancă Uraganu și Alina Marymar: „Această fetiță e batută și facută în toate felurile”)