Iancu Guda, realizatorul emisiunii “Banii în mișcare” de la Digi24 și unul dintre analiștii financiari de top din România, a fost invitatul lui Adrian Artene în cadrul podcastului ALTCEVA. Acesta le-a oferit un sfat de aur românilor care visează să aibă o mașină, deși nu le este absolut necesară. Aflați, totodată, ce alternative ar trebui să aibă, pentru a evita cheltuieli inutile. CANCAN.RO are declarații în exclusivitate.

Absolvent al facultății FABBV (Finanțe Asigurări Bănci și Burse de Valori) din cadrul ASE București, Iancu Guda este membru activ al AAFBR (Asociația Analiștilor Financiar-Bancari din România) începând cu Martie 2012. De asemenea, este membru activ în cadrul altor asociații de renume, precum CFA România, Asociația Trezorierilor sau Asociația de Management al Creanțelor Comerciale. În cei peste 13 ani de experiență în managementul riscului de credit a analizat zeci de mii de declarații financiare, deci este perfect îndreptățit să ofere sfaturi românilor dispuși să investească bani, deși situația nu o impune.

Mașină second hand vs. mașină nouă? Analistul financiar Iancu Guda rezolvă dilema. “Atunci de unde avem 9 milioane de mașini? Sunt soț, soție. Mulți cumpără mașini fără să aibă nevoie. Și sunt bani blocați pentru confort aiurea, care se pot dubla la fiecare 10 ani și dacă ai dat 10.000 de euro pe mașină, te costă 80.000 de euro.

Dacă nu mergi 1.000 de km pe lună, în medie, nu ai nevoie de mașină. Poate ai nevoie, dar e mai ieftin să iei Uber sau taxi. Dacă faci un calcul, pierzi din prețul de revânzare și prețul de achiziție, combustibil, asigurare, cauciucuri, reparații, mentenanță, amenzi, accidente etc… calculat, în medie, la cât costă un taxi, pe kilometru, break even, dacă nu faci 1.000 de km pe lună, e mai ieftin să iei taxiul.

Apare problema cât faci în afara orașului. Din păcate infrastructura nu ai alternativă, să mergi cu un tren în condiții bune, poate doar spre Brașov sau Constanța sau nu mereu mergi într-o destinație cu aeroport, să mergi cu avionul.

Totul pleacă de la a fi capabil să faci diferența între nevoie și dorință. Adulții blochează bani pentru dorințe. Cât mergeți pe lună? În oraș, mergeți cu taxiul. Dacă mergi mai mult de 1.000 de km, mașina să nu depășească 10% din avuția familiei”, a spus Iancu Guda în cadrul podcastului ALTCEVA cu Adrian Artene.

Iancu Guda: “Nu e ok. La români, casa și mașina…”

Realizatorul emisiunii “Banii în mișcare” de la Digi24 nu înțelege de ce românii sunt obsedați de gândul de a avea o mașină, în condițiile în care aceasta nu le este absolut necesară.

“Tot ceea ce deții tu, minus datorii, să zicem 50.000 de euro, îți permiți o mașină de 5.000 de euro. Sigur că la început ești în stadiul de acumulare, dar dacă o faci de o manieră echilibrată, pas cu pas, și economisești și investești și dublezi banii la 10 ani, vei ajunge la 40-45 de ani casa în care stai să nu reprezinte mai mult de 35% din tot ceea ce ai. Și mașina pe care o conduci 10%.

Dacă ar fi mai mult, 45% în total, cât ar fi…60-70? Păi tot ce avem noi e casa și mașina? E cam o stare de dependență, disconfort, nu avem nimic pus deoparte? Nu e ok. La români, casa și mașina 80%. Dublu față de… Câteodată nu avem nevoie… Mașina pe care o conducem să nu depășească 10% din avuția familiei”, a mai spus Iancu Guda în cadrul podcastului ALTCEVA.

“Față de transportul în comun e un confort, dar…”

În continuare, Iancu Guda a explicat de ce trebuie să țină cont un român atunci când decide să facă un efort finaciar și să-și achiziționeze o mașină apelând la creditele bancare. A subliniat, încă o dată, că taxiul reprezintă o alternativă demnă de luat în seamă în cazul în care un autovehicul nu-ți este absolut necesar.

“Dacă o luăm pe credit să nu depășească 10% din venitul lunar. 25% e rata la bancă, chiria, casa în care stau, mașina 10%. Apoi, dacă pot să o cumpăr mașina cât mai mult cu banii în avans, măcar jumătate. 5.000 avans, 5.000 credit. Când iei pe credit, vine plăcerea mai întâi și riscul și efortul ulterior. Ajungi să supradimensionezi. Hai să pun și opțiuni…

Când pui banul jos, efortul a fost în spate, ții de bani. Cât costă încălzirea în volan? Îmi pun mănuși, că voi folosi doar iarna, 3 luni. Mașina, să nu depășească 10% din avuția lunară a familiei. Și jumătate din prețul de achiziție cash, în avans. Și să mergi peste 1.000 de km, go 4 it, să ne bucurăm de muncă, să avem un confort. Față de transportul în comun, e un confort, dar poți merge și cu taxiul, până la urmă, te ocupi și de altele, mai dai un telefon, etc.”, a spus Iancu Guda.

