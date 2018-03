Matteo se bucură de un succes uriaș în turneul din Asia: “Au început să apară comentarii în chineză…“

Viața lui Matteo s-a schimbat la 180 de grade în ultimele trei luni. Artistul are un real succes în Asia cu piesa „Panama” care este considerată una din cele mai mari hituri de acolo, în ciuda faptului că la noi a fost lansată în urmă cu patru ani. Matteo a aflat de succesul său peste noapte și a fost surprins să vadă impactul piesei sale asupra unui public care nu vorbește limba română.

„Am aflat de succesul piesei Panama din Asia de pe Youtube. Au tot început să apară comentarii în Chineză până când cineva m-a trezit la realitate și mi-a spus tu chiar nu vezi că noi iubim piesa ta? După acele comentarii am scos Shazam-ul, am căutat China pe hartă și am văzut că era fața mea la profilul Shazamului din China:).

După ce am dat pe top am văzut că eram locul 1 și după mine era Taylor Swift. De aici m-a contactat o casă de discuri și așa am ajuns să concertez în Asia. E a doua piesă în limba română după „Dragostea din tei” care reușește să aibă un asemenea succes peste hotare”, a spus Matteo.

Matteo a abordat genul reggae și dancehall încă din 2006, când s-a lansat pe piața muzicală din România. Inspirat de artiști precum Bob Marley, Peter Tosh, Chaka Demus & Plies, Black Uhru, Matteo îmbină sound-urile reggae cu cele balcanice. În cei 12 ani de carieră, artistul a avut colaborări de succes cu artiști precum Loredana, Delia sau Anda Adam.

Succesul lui Matteo a atins cote fabuloase la inceputul lunii februarie, când artistul a fost nominalizat la premiile Ku Asian Music Awards, cunoscute și sub numele de Cool Music Asia Festival Awards. Artistul a câștigat premiul

Best Overseas Artist. Pe lângă acestea, artistul a concertat în orașe precum Haikou și Hangzhou, a cantat pe aceeasi scena cu Steve Aoki, i s-au organizat flashmob-uri la aeroport de catre fani care au cântat și au dansat celebrul dans #panamadance. La momentul actual, #Panama este ce-a mai share-uita piesa din Asia pe platformele lor sociale, cu cele mai multe cover-uri si caruia fanii i-au realizat o coregrafie speciala. Mai mult, pe lângă China, hitul „Panama” se aude peste tot și în Thailanda.