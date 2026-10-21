Maurice Munteanu, criză de nervi la Asia Express. „Am rămas cu traumă pe viață”

Maurice Munteanu, criză de nervi la Asia Express. „Am rămas cu traumă pe viață”
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Maurice Munteanu și-a pierdut răbdarea la „Asia Express” / Sursa foto: Social media
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Maurice Munteanu a avut parte de un moment tensionat la „Asia Express”, după ce nu a reușit să obțină un loc de cazare. Hotărât să găsească o soluție pentru a petrece noaptea la adăpost, concurentul a încercat să gestioneze situația și i-a atras atenția Ralucăi Bădulescu să vorbească mai încet, sperând că astfel vor avea mai multe șanse să fie primiți undeva. Refuzul primit, însă, i-a pus răbdarea la încercare.

Misiunea de a găsi un acoperiș deasupra capului s-a dovedit a fi mai dificilă decât se așteptau. După mai multe încercări, cei trei au ajuns la un hotel, în speranța că vor putea rămâne peste noapte. Însă, planurile le-au fost date peste cap de agentul de pază, care le-a cerut să plece.

Maurice Munteanu a ajuns la capătul răbdării

În încercarea de a găsi un loc în care să înnopteze, Maurice Munteanu a apelat la o strategie înainte de a intra în hotel. Concurentul i-a sugerat Ralucăi Bădulescu să păstreze un ton discret, sperând că astfel vor reuși să obțină un răspuns favorabil din partea personalului și să găsească un adăpost pentru noapte.

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Încercarea de a obține un loc de dormit s-a încheiat rapid pentru Maurice Munteanu. Acesta a fost trimis la plecare imediat ce a intrat în hotel. Deja iritat de dificultățile întâmpinate, concurentul nu și-a mai putut ascunde nemulțumirea, iar episodul a devenit unul tensionat.

„Cum am deschis ușa cum a apărut unul care stă la pază, ne-a gonit din start (…) Maurice oricum avea nervi pe el, nu își avea pe cine să își verse (…) Am zis să stăm liniștite, eu cu Connie, că dacă era, eu îl luam demult cu umbrela”, a spus Raluca Bădulescu, la „Asia Express”.

Experiența l-a scos din sărite pe Maurice Munteanu, care a admis că refuzul primit l-a luat prin surprindere și i-a creat o stare de disconfort. Din fericire, căutările nu au fost în zadar. După ce au încercat și în alte locuri, cei trei au reușit să găsească o gazdă pentru noaptea respectivă.

„De ce mi-a făcut așa? (…) Adică arăt a fără bani. Explicați-mi că am rămas cu traumă pe viață, cum adică îmi făcea așa? Cum adică? ”, a spus Maurice Munteanu.

Maurice Munteanu n-a putut accepta refuzul / Sursa foto: Social media

Valerie Lungu și Alex Gîlcă au găsit o soluție neașteptată pentru a-și asigura cazarea

După ce au căutat un loc în care să petreacă noaptea, Valerie Lungu și Alex Gîlcă au reușit să obțină ajutorul unui bărbat, care a acceptat să suporte costul unei camere de hotel pentru ei.

Astfel, cei doi au putut să se odihnească în condiții mai bune. Existența unei băi în cameră a fost un motiv în plus de bucurie pentru concurenți, după toate dificultățile întâmpinate pe parcursul competiției.

„Să îți dea Dumnezeu sănătate, că și single room e bun. Atâta timp cât avem lenjerie curată, duș cald e perfect”, a fost reacția lui Valerie Lungu.

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Cum arată bărbatul pe care Maurice Munteanu îl iubește. Concurentul de la Asia Express i-a făcut o declarație romantică

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